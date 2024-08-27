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筑牢科技创新的“安全之基”（人民时评）

喻思南
2024年08月27日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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主泵变频器被誉为核电站的“心脏起搏器”，要求可靠性达到99.9999%，并且10年内不能有非计划停机。前段时间，沈阳远大集团电力电子科技有限公司宣布：公司自主研发的核主泵变频器已在国家级重点核电项目中应用，结束了该技术长期受制于人的局面。

从核主泵变频器，到第三代海上通信系统技术，再到湿法两步法原丝生产技术，一个个关键核心技术的突破，有力保障我国科技安全，为发展筑牢更坚实的根基。

习近平总书记强调：“科技领域安全是国家安全的重要组成部分。”随着科技革命和产业变革加速推进，科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，科技越来越成为影响国家竞争力和战略安全的关键要素。无论是提升自主创新能力，维护科技自身安全，还是充分应用科技实力，支撑和保障国家重点领域安全，都需要我们统筹发展和安全，积极应对科技领域的安全风险挑战。

关键核心技术是国之重器。强化科技安全，一个重要方面，就是强化关键核心技术攻关。川滇交界，白鹤滩水电站全力运转；伶仃洋上，世界级跨海集群工程深中通道正式通车；黄浦江畔，第二艘国产大型邮轮已下坞开始搭载总装……科技创新成果的不断涌现，生动印证着“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要”。坚持“四个面向”，勇闯“无人区”，牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”，筑牢基础研究根基，坚决打赢关键核心技术攻坚战，方能把科技命脉和发展主动权牢牢掌握在自己手中。

放眼全球，技术创新进入前所未有的密集活跃期，人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现，引发链式变革。应该认识到，古往今来，很多技术都是“双刃剑”。新技术在深刻改变人类生产生活，重塑经济发展方式的同时，也对防范科技风险、保障科技安全提出了新挑战。比如，区块链、大数据、云计算等对信息安全、网络安全带来挑战，人工智能、合成生物学、基因编辑等技术对社会伦理产生冲击。防范化解科技安全风险，需要我们加强对科技发展趋势、前沿领域的动态追踪，对科技创新可能带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战加强研判、提出对策，更好在发展和规范之间找到平衡点。

应对科技领域安全风险，是世界共同的挑战。国际环境越复杂，科技领域的风险挑战越多，越需要我们在高水平国际科技合作上持续发力，积极实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，更加主动地融入全球创新网络。安全是持续开放的保障，开放是长久安全的基础。统筹开放和安全，积极参与全球科技治理，营造开放创新生态，这是推进高水平科技自立自强之所需，也是为应对全球性挑战提供中国智慧、中国方案之必然。

党的二十届三中全会《决定》提出：“构建科技安全风险监测预警和应对体系，加强科技基础条件自主保障。”统筹发展和安全，坚定不移实施创新驱动发展战略，加快提升创新能力和科技实力，筑牢科技创新的“安全之基”，我们定能不断开创科技安全工作的新局面，实现科技发展与科技安全良性互动，为中国式现代化提供更加有力的科技支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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