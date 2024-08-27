左 野

图为台湾青年在独山村表演舞蹈。

受访者供图

拿起画笔，用色彩描绘出心中的美景；访古问今，探索千年古村的每一个角落……

近日，2024两岸青年暑期独山艺术创作实践营活动在浙江省丽水市遂昌县焦滩乡举办。为期一周的时间里，来自清华大学、中国美术学院、浙江传媒学院以及台北艺术大学、台北教育大学、台湾东海大学等两岸院校的50余名师生，扎营在山清水秀的千年古村——独山村，开展形式多样的联合艺术创作，共同探索中华传统文化活化与传播的新形式、新路径。

独山村地处遂昌县西部，位于九龙山麓、乌溪江畔，南宋时叶梦得曾孙叶峦迁居于此，后逐渐形成村落。虽经历千年风雨，独山村内仍保存了大量的古建筑和文化遗产，成为浙江省传统完整古村落保护研考遗迹地、活化实践地。近年来，独山村知名度、美誉度不断提升，越来越多两岸青年来到这里交流参访，浙江省级对台交流基地创建工作也于今年在独山村启动。

在中国美术学院客座教授、焦滩乡文化艺术发展高级顾问何春寰的引导下，两岸师生深入独山村的每一个角落，循着明代戏曲家汤显祖走过的古道实地考察与调研。他们漫步在古街巷弄之间，探访隆庆石牌坊、叶氏宗祠、财神庙、葆守祠等古建筑，聆听一段段历史文化故事，相互探讨和交流自己的所见所感。千年古村的文化积淀，也为两岸师生提供了丰富鲜活的创意源泉。

“我们播音团队做了一个关于独山村的‘声音’导览图。”就读于浙江传媒学院影视与配音专业的黄子熙表示，目前与独山村有关的艺术作品多为书法、绘画等，“我们希望发挥自己的专业优势，用声音的方式展现村中的文物古迹和自然风光，让更多游客能够在游览中了解独山村的文化故事”。

来自台北艺术大学的舞蹈系研究生在独山村的青山绿水间找到了创作灵感。他们深入自然，感受山风轻抚与溪水潺潺，将所见所感融入舞蹈创作之中，用肢体语言诠释对自然之美的崇敬与热爱。来自台湾艺术大学和台北教育大学的学生利用山中的木材资源进行绘画创作，让原本废弃的木头也变成了独山村的记忆碎片，展现出台湾青年对自然与艺术的独特理解。

为促进两岸青年师生之间的交流与学习，实践营还特别安排了创意成果展示与心得分享环节。“这是我第三次来到独山村写生，还和台湾朋友一起参加了舞蹈组的活动，舞蹈与绘画的结合让我们更加感受到这里的人文气息。”中国美术学院学生金家湙说。

在何春寰看来，此次实践营活动不仅是艺术创作的集中展示，更是两岸青年文化交流与心灵交融的深刻体现。“两岸年轻人在艺术创作中找到共鸣点，在交流中相互学习、启发、融合，不仅拓宽了艺术视野，更增进了彼此之间在情感、思想和文化上的了解与认同。”何春寰表示，期待两岸青年在未来创作的道路上继续携手探索、勇敢前行，以更加鲜活多元的艺术作品来展现中华文化的魅力。

(责编：李依环、郝孟佳)