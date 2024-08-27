据新华社北京8月26日电 （记者赵博）“台湾教师研修活动始于2016年，走过黑龙江、内蒙古、山东、湖北、广西等不少省份，每次都让我们感叹祖国大陆的高速发展。很期待今年在京津冀的行程。”厦门大学新闻传播学院副教授陈经超说。

26日，由中华全国台湾同胞联谊会、台湾同学会共同主办的大陆任教台湾教师融合发展主题研修活动在北京启动。活动为期一周，包括北京市政务服务中心、雄安新区、天津港等现场调研，以及为台湾教师答疑解惑的社科基金项目申请专题座谈等内容。近30位在大陆任教的台湾教师参加本次活动。

近年来，随着两岸交流交往不断深入，越来越多台湾教师来到大陆各地的高校任教。为帮助他们更好认识和了解祖国大陆，全国台联和台湾同学会发起举办主题研修活动。

全国台联党组书记、副会长纪斌表示，台湾教师研修活动已成为全国台联联系服务常住大陆台胞的一项品牌活动。通过活动，我们搭建了政策传导、交流互助和意见建议反映的平台，旨在让台湾教师在祖国大陆留得住、融得入、发展好。

台湾同学会会长陈云英表示，台湾教师来到祖国大陆贡献自己所知所学，为国家培养人才，同时也成为两岸交流的民间使者。衷心希望通过研修活动，大家能进一步加深对祖国大陆的理解和认识，对今后的工作生活有所助益。

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