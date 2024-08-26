1980年，为满足国家流通业现代化对高级物资流通管理人才的需求，国家物资总局和北京市人民政府报经国务院批准，以北京经济学院的物资管理系和一部分行政干部、基础课教师为基础组建了北京物资学院。

北京物资学院党委书记吴惠介绍，北京物资学院依物资而生，因物流而兴，藉物流而强，被誉为“中国现代物流管理者的摇篮”。自1994年开办国内高校第一个物流管理专业，北京物资学院始终坚持教育初心使命，砥砺深耕物流教育，经过三十年不懈努力，物流和流通已成为学校最显著的办学特色，学校形成了以物流管理、供应链管理专业为主干，物流工程专业、采购管理专业、质量管理工程专业为支撑的全系统、全覆盖、全链条的现代物流教育完整体系，培养了一批又一批具有家国情怀、服务经济社会发展的物流流通领域卓越创新创业人才。

始终聚焦国家战略 培养国家急需物流人才

伴随中国经济高质量发展，物流业已成为中国经济的支柱产业和重要现代服务业，其发展水平直接影响经济运行效率和质量，在中国式现代化建设中扮演关键角色。培养国际物流与供应链人才也逐渐成为人才培养新任务。北京物资学院以超前的战略眼光和创新思维，高起点高标准布局国际物流人才培养，数十年来，培养了一大批具备国际视野、综合素质好、跨文化沟通能力强的国际物流与供应链人才。

2008年，北京物资学院针对国际化物流管理实战型人才培养需求，开设了物流实验班，该实验班实行新型课堂教学+企业实践的双轨制培养模式，强化外语与计算机教学和训练，每年至少安排一次到物流发达国家和地区开展国际考察交流，最终培养了一批“能双语交流、有多项认证、具国际视野、经企业实战”的国际化高级物流管理人才。

2015年12月，北京物资学院开始推进国际采购与供应联盟（IFPSM）国际认证相关工作。2023年7月，在中国物流与采购联合会教育培训部支持下，通过“机考”机制，学校物流学院采购管理专业2023届26名毕业生，取得国内第一批国际采购与供应联盟（IFPSM）国际采购标准认证证书。同时，26 名毕业生也取得了采购师职业能力等级认证（CPCP）中级职业资格证书。该证书的取得，意味着中国学生的知识、能力和素养得到了国际采购与供应联盟（IFPSM）的高度认可。

2023年10月29日，北京物资学院物流学院举行供应链国际班成立十周年活动。目前，供应链国际班已招收十一届学生，累积培养毕业生200余名。学生们经过国际供应链全英、双语课程体系培养，逐渐成长为具有全球视野和世界眼光的复合型、创新型、专业化国际物流人才，正在为世界物流事业提供“中国智慧”，贡献“中国方案”。

始终聚焦以赛促学 大力培养拔尖创新人才

近年来，学校高度重视学生创新创业能力培养，将大学生国内外竞赛作为培养学生实践应用能力和创新创业能力的重要抓手，大力构建创新创业人才培养体系，在国内外多项竞赛中取得优异成绩。

近日，全球可持续性供应链学生竞赛（Global Sustainability Supply Chain Student Competition）全球总决赛结果公布，由北京物资学院物流学院供应链管理专业同学孙子乔、李欣冉与美国罗德岛大学跨国组成的Woody团队，经过逐层激烈竞争，成功晋级全球总决赛，并以卓越表现，荣获全球跨国组队金奖；杞航、金明德同学所在的Finest&Brightest队荣获全球跨国组队铜奖。

全球可持续供应链学生竞赛由国际货运代理协会联合会（FIATA）、联合国可持续运输之友（GFST）和全球供应链课堂联盟（GSCC）等共同主办，旨在为全球供应链面临的可持续发展相关问题和现实挑战提出创新解决方案，具有极高含金量。首届大赛吸引了31所国内外高校的71支队伍参赛。北京物资学院的孙子乔、李欣冉、杞航、金明德4位同学在该竞赛中的优异表现，充分展示了北京物资学院供应链管理专业在培养国际化拔尖和创新实战型人才方面的显著优势。

捷报频传，由物流学院2021级、2022级供应链管理专业本科生组队的“廉政公署队”斩获第五届全国供应链大赛本科组一等奖，指导老师李晓丽、张栩凡荣获“优秀指导教师”。

此外，在第八届“日日顺创客训练营”中，由物流学院、信息学院及京东学院的2021级物流管理、物流工程、信息管理与信息系统专业本科生和2023级物流工程与管理专业研究生联手组队的“拉格朗日日顺队”凭借《基于传感器预警系统的夹抱力管控方案》斩获全国金奖，指导教师赵宝芹荣获“优秀指导教师”和“卓越导师”，学校也连续三年荣获“优秀组织奖”。

始终聚焦产教融合 培养行业企业尖端人才

学校始终把服务行业企业发展作为改革的重要突破口和着力点，通过订单式培养、企业家课堂全覆盖、创建“一来二去”机制，建成产业学院等创新举措，努力打造服务产业行业高质量发展的新范式新经验。

2020年，学校建立北京物资学院京东学院，致力于打造融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的现代产业学院，旨在培养智慧物流、智能供应链领域的尖端人才。

京东学院依托学校“物流+信息”优势特色专业群、独具特色的研究领域和完善的对外服务体系以及头部企业实践创新和智能实训优势，聚焦于物流科技领域产教融合，初步形成了学科专业与职业认证并重的人才培养体系。

从实现物流强国、推动高质量发展的战略需求来看，我国高素质物流人才培养依然任重道远。作为一所以物流和流通为特色的高校，北京物资学院责无旁贷肩负重任，未来仍要坚定不移加强专业内涵建设，坚定不移深化教育教学综合改革，坚定不移提升学生培养质量，为建设物流强国而努力奋斗。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)