2024年6月30日，北京石油化工学院第一会议室座无虚席、掌声雷动。“北京石油化工学院所申报的分类发展项目，以服务首都城市安全运行为目标，紧扣学校定位和发展需求，具有前瞻性。”在学校分类发展项目评审会上，北京市教委评审专家组对学校分类发展项目充分肯定。

近年来，北京石油化工学院党委坚决贯彻落实市委、市政府关于深化市属高校分类发展改革的工作部署，紧紧围绕北京“四个中心”功能建设，构建“+安全应急”专业集群，以产教融合、科教融汇推进现代产业学院建设，充分展现北京高水平应用型大学的使命担当。

推动学科专业交叉融合、精准转型，打造“+安全应急”专业集群

国家安全应急产业发展急需既懂技术又懂管理的复合应用型人才。北京石油化工学院瞄准“首都城市安全运行与高质量发展”布局，聚焦五大行业领域，打破学校院系壁垒，推进专业整体优化和内涵提升，培育新的学科专业增长点，构建了“+安全应急”特色本科专业集群，形成了覆盖安全工程、新能源科学与工程、物联网工程、环境工程、大数据管理与应用等10个一流专业为主体的“+安全应急”专业集群发展模式。

学生认真听取安全应急特色课程内容讲解

学校积极推动安全应急课程体系重构，实现专业内涵的升级迭代，开设《危险化学品隐患排查与治理实践》《城市燃气输配与安全技术》《市政工业控制系统安全基础》等15门首都城市安全运行系列核心专业课程。下一步，还将建设多个实训平台，不断强化学生实践创新能力的培养。

专业集群的建设，既集成了学校和社会资源，又创新人才培养组织模式，打出了一套培养学生专业能力，提高学生的核心竞争力的组合拳。能源动力与工程专业的2024届毕业生说：“学校开展'+安全应急'专业集群建设，让我们除了能学习本专业老师的课程，还学到了安全应急类特色课程，拓宽了我们的视野，增强了我们的竞争力，目前我已经找到了与安全相关的工作”。

2024年，学校超过70%的学生在北京地区就业，培养质量得到首都行业产业的认可，凸显学校毕业生能力素养与首都需求的高度契合。

深化产教融合、科教融汇，为新时代首都发展培养高质量复合型安全人才

育才造士，为国之本。学校坚持走好“人才培养为核心”的事业发展之路。与市区两级应急管理部门、大型企业、行业龙头研究院联合构建“政产学研”协同育人平台，围绕首都需求，共商培养方案，构建课程体系，经过多年的努力，形成了“共建基地、共同管理、共育人才、共组师资、共融文化、共享利益”的“六共同”人才培养机制。与北京市应急管理局共建“北京市安全生产创新人才培养重点单位”，与大兴区应急管理局、经开区城市运行局分别共建“安全与应急产学研合作基地”，与企业签署战略合作框架协议并共建“都市化工安全现代产业学院”，深入推进产教融合、科教融汇，高水平开展首都安全生产领域专业人才培养，积极构建人才培养新格局。2022年，“安全工程领域现代产业学院”获全国现代产业学院最佳案例。安全应急专业学生荣获“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛特等奖2项，“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖、三等奖各1项。

学校还面向政府和头部企业开展继续教育学历教育定制培养，目前已培养学生1000余名。围绕“危险化学品”、“脱贫攻坚”、“政企服务”与北京市应急管理局、区应急管理局等政企单位开展非学历培训，培训2700余人，为满足新时代安全专业人才需求作出了重要贡献。

服务首都城市安全运行，充分展现高水平应用型大学使命担当

学校始终与新时代首都发展同向同行，以服务城市安全运行的优异答卷回应首都之需。

多年来，学校围绕北京市危险化学品、加油站、医药化工生产企业、实验室危化品管理、涉爆粉尘企业改造、城市风险评估等，开展有组织科研攻关，社会服务成效显著。先后完成北京市地方标准20余项、呈报政府咨询报告50余项，参与北交大实验室爆炸、通州台湖危化品爆燃、长峰医院火灾等事故调查和应急处置10余次。参加庆祝新中国成立70周年、北京冬残奥会、庆祝中国共产党成立100周年等国家重大活动期间安全风险评估工作。近三年，学校安全工程类科研和技术服务合同额到款额连续突破1500万元，服务政府、企业140余家。

学校持续深化与市区应急管理局和相关企业合作，积极参与技术制订、政策咨询、事故调查等工作。主持起草《化工企业危险化学品安全专项整治工作指导书》，涉及小规模单位、医药制造企业的北京市安全生产等级评定技术规范等重要标准规范，为保障首都安全运行发挥了重要作用。

既做安全标准的制定者，更要当好标准执行的示范者。学校牵头制定首部高等学校实验室危险化学品安全管理地方标准，成为高等学校实验室危化品安全管理依据和参考指南。学校安全工程学院实验室每年接待校外来访、考察30余批次，已成为首都高校实验室安全管理示范的靓丽名片。“化学品危险性检测与控制实验室”等标杆实验室得到教育部高教司、北京市政府委办局和多所高校广泛认可，发挥了示范和辐射作用。

“服务首都城市安全运行是北京石油化工学院的应有之义”，北京石油化工学院党委书记刘颖表示，“学校第四次党代会明确提出了'+安全运行'事业发展战略，主动融入和服务新时代首都发展。下一步学校将认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断提高服务和保障首都特大城市安全运行的贡献度”。

新时代首都发展为学校高质量发展提供了大有可为的广阔天地，如何回答好首都高等教育‘能为’‘有为’的时代命题，这是北石化人一直思考和探索的问题。未来，北京石油化工学院将持续围绕教育科技人才三位一体统筹推进，坚持内涵、特色、差异化发展，全面提升适应中国式现代化所需高素质应用型人才培养质量，全力打造新时代首善之区工程师摇篮，以更大作为融入和服务新时代首都发展。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)