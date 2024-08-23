人民网北京8月23日电 （记者郝孟佳）中国—东盟数字教育联盟（以下简称联盟）2024年度会议21日在贵州举办。会议围绕“志合越山海，数智创未来”主题，共同探讨中国—东盟数字教育合作新路径，持续深化中国和东盟数字教育集成化、智能化、国际化的合作交流。

中国—东盟数字教育联盟2024年度会议举办。国家开放大学供图

中国国家开放大学党委书记、校长王启明在致辞中表示，国家开放大学作为联盟秘书处单位，高度重视联盟的建设和发展，不断推动中国与东盟国家的教育合作，助力各国教育数字化转型和数字教育范式创新。未来，联盟将深化中国和东盟各国数字教育领域的合作与研究，持续推动构建更加创新、包容、可持续的中国—东盟数字教育共同体，营造开放、合作、互信的数字教育发展环境，共享教育数字化成果。

据悉，联盟自成立以来，积极推进国际优质数字教育资源共建共享，开展首届数字化国际课程征集，吸引了264家国内外高校参加，提供300门优质课程展播，涵盖传统文化、实践技能培训和数字素养等类别。联盟还依托人工智能技术，分析数字化国际课程征集成果，生成“畅游音乐与文化遗产”“中国传统建筑文化”“探寻中医药文化”等“云上学＋实地游”的数字研学新形态。

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