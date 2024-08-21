在数字经济时代，传统的经济学科如何焕发新活力？如何培养数字经济时代新商科人才？如何助力实体经济和数字经济深度融合？盛夏时节，党的二十届三中全会召开前夕，一场以大视野、新思维谋划布局经济学科团队建设的研讨会正在北京工商大学进行。

在这次会议上，具有悠久办学历史的经济学院紧紧围绕首都发展和国家战略需要，提出了以数字金融和数字财税为“一体”，以数字经济和数字贸易为“两翼”，雁阵式推进经济学科建设，重点打造数字金融、养老金融、数字财税、数字经济和数字贸易等五大学科团队的行动方案。这是北京工商大学贯彻落实市属高校分类发展要求，主动适应数字经济蓬勃发展和北京智慧城市建设人才需求，壮大优势特色学科，大力推进教育数字化转型的生动缩影。

数字赋能学科：建设特色交叉学科平台

学科建设是高校发展的第一支点，学科建设水平是体现高等学校的整体办学能力、学术地位和核心竞争力的重要指标。这些年，北京工商大学锚定“双一流”学科创建和高水平研究型大学建设目标，以学科建设为龙头，聚焦商科、轻工和食品学科特色，深入推进内涵、特色、差异化发展，坚持“商科做强、工科做精、工商融合、双轮驱动”的发展思路，致力建设服务北京高质量发展的特色交叉学科平台。

2023年12月12日，北京工商大学数字商学新兴交叉学科平台建设方案顺利通过北京市教委组织的专家论证。这一建设方案是学校商科数字化转型进入2.0版发展新阶段后，以数字赋能学科建设的又一重要举措。

数字商学新兴交叉学科平台以数字技术为基础，以数据为驱动创新的核心要素，以响应消费需求为关键牵引，重构管理学、经济学、社会学等学科相关理论体系，瞄准北京数字经济产业发展方向，围绕企业如何利用数字技术连接企业、消费者和政府，通过数字消费、数字贸易、数字监管、数字金融、数字供应链等全流程管理，实现多学科变革及交叉融合。专家组高度肯定数字商学交叉学科平台建设方案，认为这一平台对北京“四个中心”建设和数字化转型发展具有重要支撑作用。

目前，以数字商学新兴交叉学科平台建设为龙头，北京工商大学经济学院、商学院等学院与数字商科实践教学中心、数字教育研究院、数字商科与首都发展创新中心等机构协同发力，以商科数字化转型为突破口，创新商科拔尖人才培养模式，在智慧教室建设、商科课程群、师生数字素养提升和教学督导评价等方面积累了一定经验，形成“工商融合、双轮驱动”的数字化北工商发展新模式。

数字赋能学科，学科反哺产业。这些年，北京工商大学充分依托优势学科，深度参与北京全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市建设等工作。积极支持昌平区“美丽健康”产业、平谷区“现代食品营养谷”项目、房山区“康美”化妆品产业等发展建设，携手北京市市场监管局成立首都消费品安全治理中心，与北京市气象局开展战略合作。

数字赋能育人 打造高品质智慧校园

今年6月，北京市教委公布了首批12个高等教育人工智能典型应用场景名单，北京工商大学数字商科实践教学中心牵头申报的“AI赋能的数字商学交叉学科课程和教学资源应用平台”项目成功入选。该项目基于AI大语言模型技术，通过集成自适应课程、智能推荐交互学习空间、智能学习矩阵资源群，拓展智能化教学边界，搭建形成“交叉融合、智能交互、开放共享”的数字商学智能交互学习平台和环境，推动人工智能与数字商学交叉学科教育教学深度融合。这一项目是北京工商大学推动教育数字化转型、赋能“新工科+新商科”融合的又一重要成果。

北京工商大学党委书记黄先开说：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。目前，以数字化、信息化、智能化为主要特点的数智时代正推动着高等教育不断进行深刻变革。作为教育部确立的首批教育信息化试点单位之一，北京工商大学主动适应教育数字化发展趋势，坚持数字赋能育人，不遗余力持续推进建设智慧校园新空间，打通校园数字动脉，营造多元个性的教育新生态。”

在北京工商大学良乡校区，120余间智慧教室为学生带来更丰富、更智能的学习体验。这些教室，配有可移动式桌椅和多屏互动硬件设备，实现一键式操作和智能控制。智慧食堂“勤苑餐厅”实现自动称重、智能结算、自动回收，全方位的智慧化校园环境正在深刻改变和影响学生的学习、生活。

2023年1月，北京工商大学数字未来中心正式亮相。数字未来中心是学校数字化转型创新试验区，形成“互联互通、直录直播、资源共享”的智慧环境，实现教学资源数字化；搭建智慧教学一体化平台，实现管理业务全流程数字化；构建了以课程管理为中心的新维教学空间，实现教学社群数字化；推进人工智能与高等教育深度融合，创新人才培养模式，实现人才培养数字化；推动过程数据治理，实现教学管评数字化。让“人人皆学、处处能学、时时可学”成为可能。

以数字未来中心为依托，元宇宙虚拟教研室、新商科实验室、融合媒体中心、智慧教室等充满前瞻性、创新性的育人平台，正在持续塑造工商特色的“数字+”智慧校园新生态，为发展新质生产力提供新动能。

党的二十届三中全会强调教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。高等教育是教育强国建设的龙头，为中国式现代化强基赋能。未来，北京工商大学将继续按照“高质量发展、数字化转型、服务好首都”的原则，坚持数字赋能、人才赋智，在“商科做强、工科做精、工商融合、双轮驱动”的赛道固优势、锻长板，努力在推动首都高质量发展中积极作为、走在前列。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)