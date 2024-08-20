作为唯一一所布局北京西部地区的全日制本科院校，北方工业大学锚定高水平应用型大学样板建设目标，坚持守正创新、融合聚焦，将“老工科”赋予新内涵，持续提升对北京石景山、门头沟地区（简称“石门地区”）经济社会和高精尖产业发展的融入度、支撑度。学校充分发挥科技人才和智力优势，助力京西地区实现高质量发展。

发挥防灾减灾科研优势，助力区域应急体系建设

“在高校林立的北京，一所地方传统工科院校要发展成为‘高水平应用型大学’，必须依托老工科，拓展新内涵，以高质量的有组织科研和人才培养对焦国家战略和地方需求，在新赛道上跑出加速度。”北方工业大学党委书记刘军强调。学校支持老工科团队面向京西地区发展和国家战略需求进行跨学科重组和技术迭代，形成了超大城市风险防控、智能交通控制、储能技术以及低碳材料等一批在国内具有影响力的新技术创新团队。

北京市委常委、教育工委书记于英杰调研学校高素质应用型人才培养工作

2023年门头沟山区遭遇洪涝灾情时，学校科技团队在灾后第一时间投入风险评估、灾情勘测和地质次生灾害防控工作，深化与当地政府企业等各方的合作，全方位服务防灾减灾和区域重建。团队先后完成了10余份灾前灾后卫星遥感图像拍摄和精细化处理，在王平镇受灾最严重的韭园村，先后多次开展受灾区域的无人机倾斜摄影采集工作，为当地准确评估受灾情况提供精准的基础数据。支援期间，学校自主研发的桩墩倾斜测量设备和小型监测雷达发挥了重要的作用，成为次生地质灾害防控的一件件利器。“场景的转变对雷达技术的要求更高，我们确定了在用一代孵化一代的技术路线，过程很辛苦，但想到我们的技术能够被地方应用，一切都值得。”北方工业大学城市地质灾害监测预警团队带头人王彦平教授欣慰地说。

发挥优势技术应用专长 助力安全宜居家园建设

学校加强有组织科研，推动需求导向下的“政产学研用”深度融合，密切跟踪首都产业转型升级的趋势动态，增强服务石门地区的科技创新动能。“独木难成林。我们的有组织科研，不仅是把学校优势资源、人员组织起来，更重要的是把符合国家和行业重大需求的科研方向组织起来。”北方工大校长张立峰谈到，“学校很多重大科研成果，都是汇聚了电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术等传统工科的优势力量。”

早在2020年，学校就成立了石景山区首个高校科技园——北方工业大学科技园，支持学校重点科技项目向产业转化，助力校内师生“零成本”创业，构建起京西地区有影响力的创新街区。学校主动加强与属地和重点企业的全方位联系，因地制宜开展多层次合作，先后成立新兴风险研究院、低碳技术研究院，并通过“北方·扬帆”科技创新暨科研成果转化大会等平台，以“揭榜挂帅”形式主动对接企事业单位科技创新需求，高质量完成京西文旅“一线四矿”井下巷道文旅开发、门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造和环境整治安置房等项目的研究和设计咨询。

此外，学校还在芯片科技、能源与电网技术、交通控制、“双碳”行动等领域承接一批企事业单位委托项目，先后获批“北京市哲学社会科学研究基地”“第四批高校国家知识产权信息服务中心”以及“北京市科协人工智能联合体”等重要称号和资质，为石门地区的发展提供了坚实的科技支撑。

发挥高校人才智力优势 助力石门地区长远发展

北方工大充分发挥思想库、科技库、人才库的作用，不断加强与属地及企业的资源共享和优势互补，通过产学研融合的“活水源泉”，持续推进产教融合共同体和宣传思想文化校地共同体建设。

学校与首钢工学院、北京工业职业技术学院签署战略合作协议，通过深化合作、共享资源，推动“四链融合”，推进京西地区教育、科技、人才一体化发展，为京西地区的繁荣与发展提供更为丰富的智力支持和坚实的人才保障。

学校充分利用并激活京西文化资源与红色教育资源，创新丰富“大思政课”的载体与内容。同时，与地方政府协同合作，构建起宣传思想文化“一盘棋”的工作格局，共同推动宣传思想文化工作迈上新台阶。千余名师生通过志愿宣讲、专业实践等服务，积极参与到八宝山革命公墓、首钢园区等的建设中，并定期走访京西五里坨民俗馆、模式口历史文化街区、京西山区中共第一党支部纪念馆等10余处教育基地。他们深情讲述首都的红色故事和新时代城市转型发展的故事，每年深入社区宣讲近百场，实现了理论宣讲与实践育人的双向赋能。

作为北京市重点建设的马克思主义学院，北方工业大学马克思主义学院建立了讲师库，并确立了选课菜单，推动形成了理论宣讲“点单派单”的长效机制，有力地拓展了党的创新理论的大众传播阵地，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。学院面向石景山区85个处级单位开展理论宣讲服务，深度服务石门地区大中小学思政课一体化建设，通过一系列创新做法和务实举措，推动实现校地发展的合作共赢。

此外，学校还主动承担起振兴乡村集体经济的社会责任，全力帮扶门头沟区雁翅镇田庄村、清水镇达摩庄村特色产业发展。学校先后派出三位“第一书记”驻村，组建专家团队多次到田庄调研把脉，最终确立了打造“红色田庄综合体”的产业思路。学校还培育了红色产业造血项目，出资帮助村里建起红满天大食堂、红色文化街，并绘制了文化墙。利用扶贫经费购买村民的香椿、小米、蜂蜜等农副产品，开展“献爱心 暖乡亲”活动，受到了当地百姓的广泛好评。

学校师生发挥专业优势，助力门头沟区斋堂镇柏峪村文化振兴

北京市科技进步一等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖、科技部重点研发项目支持……近两年，北方工业大学以第一完成单位资格连续收获多项省部级科研成果奖，实现历史性突破。北方工业大学党委书记刘军说：“作为石门地区唯一一所本科院校，我们将把握建设高水平应用型大学样板的关键环节，紧跟区域经济发展需求，围绕‘上水平、拓条件、调结构、强内涵、增动力’主线，努力建设成为京西的创新中心，用‘样板建设、大有可为、争先作为、人人有为’的实干担当，交出服务‘国之大者’的北方工大答卷。”

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)