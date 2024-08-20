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以服章之美诠释别样“‘京’彩”

2024年08月20日16:26 |
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作为第二批参与北京市委宣传部、市委教育工委共同开展“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划的试点高校，北京服装学院（以下简称“北服”）党委高度重视，把学校中心工作与行动计划各项任务整合贯通、一体推进，进一步拓展“大思政课”育人载体，深化具有北服特色的“思政+艺术”育人模式。

“大思政”育人载体

4月11日，随着北服师生、校友齐心协力把第一棵樱花树栽种进“北服花田”的肥沃土壤之中，北京服装学院党委书记周志军宣布，“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划项目暨第二季“北服花田”春耕活动正式启动。

随后，北京高校“艺术名家领读经典大思政课”第二讲开讲，新时代中国美研究院院长楚艳教授以“中国美的新时代表达”为题进行讲授。邀请党的二十大代表、2022年北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧金牌获得者、感动中国2022年度人物徐梦桃来到校园与北服学子互动交流。成立李之檀先生服饰文化研究中心，构建新中国服饰文献学与形象史学研究体系，致力于培养新时代中国传统服饰文化研究人才。

4月14日，外交部与北京市政府联合举办专场活动，邀请近50位女性驻华大使、高级女外交官，以及70余名外国媒体在华女记者，乘坐“开往春天的列车”前往延庆，开启一场包含自然风光、历史文化、园林之美和冬奥记忆的北京春天之旅。在北京世园公园最高建筑永宁阁前，一场中式时装秀惊艳了外交官和外国记者。模特身着中国传统服饰与融合水墨、刺绣、青花瓷、水袖等国风元素的现代时装，从阁楼上缓缓走下，一步一履间尽显东方美学魅力。

活动现场

活动现场

“以艺为主、服装引领、艺工融合”

北京服装学院始终围绕国家发展战略，逐步形成了“以艺为主、服装引领、艺工融合”的办学特色。

在人才培养方面，学校坚持以设计学为龙头，强化艺、工、商多学科交叉融合，辐射带动各学科协调发展。2023年，“服装学”新兴交叉学科平台建设项目获批北京市首批交叉学科平台建设试点。学校设有多个国家级实验教学示范中心、国家级人才培养模式创新实验区，近300个国家级、北京市级校外人才培养基地。

在师资队伍建设方面，学校多人担任国家级教学团队负责人、国家自然科学基金项目负责人、国家重点技术研发项目负责人等，汇集了包括“中国十佳服装设计师”“中国设计业十大杰出青年”“中国珠宝首饰设计大师”等纺织服装材料、服装与服饰、时尚传播领域的众多领军人才和学者。

在科研创新方面，以改革创新为抓手，激发有组织科研的内生动力。北京服装学院设立了服装科技研究院、时尚研究院、运动时尚创新研究院、服饰文化研究院、新时代中国美研究院等机构。近年来，学校承担国家级、省部级及各类科研项目2100余项，国家社科基金项目（含单列学科项目）、科技部重点研发项目、国家自然科学基金项目、国家艺术基金项目80项。

在平台建设方面，北京服装学院整合校内外两方面资源，共同组成产教融合实践教学平台。北服—安踏运动装备研究院、北服迪尚智能制造与生产实验室、温州美学经济研究院等的成立，都是北服近年来深入推进产教融合的案例。

作为全国第一所公办服装高校，建校六十五年来，北京服装学院始终以推动中国式现代化纺织服装高质量发展为己任，实现了从纺织服装类高校向艺术类高校转型，被确定为高水平特色型大学，发展进入新阶段。追求一流是永无止境、不断超越的过程，服务国家是永不停歇、不懈奋斗的事业，纺织院校的文化基因在时光的浸润中传承不息。在实现第二个百年奋斗目标的时代召唤下，积极探索建立具有中国气派、中国特色、中国风格的时尚教育体系，当好为民服务的“国家队”，书写时尚教育奋进之笔，努力为中国时尚、纺织、服装领域输送更多堪当大任的栋梁之才，为实现中华民族伟大复兴再谱新篇。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)

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