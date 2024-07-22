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预防中小学生超重肥胖！四部门发布最新政策

2024年07月22日17:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月22日电 （记者孙竞） 近日，国家疾控局、教育部、国家卫生健康委和体育总局联合发布了《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》（以下简称《导则》），从公共卫生维度出发，明确提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制中小学生超重肥胖的发生发展，保障学生的身心健康。

《导则》指出，超重肥胖已经成为影响中小学生健康的重大公共卫生问题，亟需全社会的高度关注和共同努力。落实预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，是综合防控中小学生超重肥胖、促进学生全面发展的关键。

《导则》构建了以一级预防、二级预防和三级预防为核心的综合防控技术体系。一级预防干预技术即在超重肥胖发生前，通过超重肥胖风险评估、生活方式管理和营造支持环境等措施，控制危险因素，提升保护水平，预防中小学生超重肥胖的发生；二级预防干预技术即开展中小学生超重肥胖筛查和早期干预，通过筛查建档、评估预警和个体干预等措施，做到早发现、早干预，控制超重肥胖的发生发展，预防相关疾病；三级预防干预技术即对严重肥胖及肥胖伴有临床危险因素的学生，开展医疗卫生、膳食、运动、心理和行为矫正等联合干预，防止肥胖及相关疾病发展，保障学生健康。

记者注意到，《导则》中提到，引导家庭和学校提供种类多样、搭配合理的食物，烹饪逐步做到少盐、少油、少添加糖。学生要坚持身体活动，每天进行至少1小时中等及以上强度的身体活动，以户外活动为主。引导学校科学管理自动售卖机、小卖部，避免提供高盐、高糖及高脂食品。

《导则》强调，专业机构、家庭、学校、社区应密切协作，共同推动中小学生超重肥胖防控工作。同时，提升防控技术的专业化、智能化水平，推动中小学生超重肥胖筛查、预警和干预技术的创新与应用。

《导则》还附带《中小学生超重肥胖风险自测评估表》，帮助家长和学生通过自我评估了解超重肥胖风险，为采取针对性的防控措施提供依据。

(责编：李依环、刘凡)

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