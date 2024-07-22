汪 帆 梁 潇

《你好，苏东坡》中苏东坡穿越到现代。

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在国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划的激励下，河北的微短剧创作频出佳作。年初，微短剧《等你三千年》完成了河北微短剧的邯郸篇章，随后，定州篇章《你好，苏东坡》又扑面而来，其采用苏东坡意外“穿越”到2024年定州塔下的视角，展现定州多姿多彩的历史文化和现代风情。

苏轼祖籍河北，北宋元祐八年（1093年）被贬到定州当知州，为期8个多月。在这段知州岁月中，微短剧选择了其中两个点，画龙点睛，以少胜多。其一是东坡在此经历了大旱，为解决灾民营养之困，发明了“焖子”；其二是为缅怀亡妻王弗，亲手栽下“龙凤双槐”为其守护定州，以物喻志，寄托哀思。仅此两点，便勾勒出苏东坡忧民爱民、有情有义的形象。

林语堂在其《苏东坡传》中说：苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师……面对这样一位文化巨人，微短剧主创在艺术呈现上也多有奇妙之思和奇绝之技。比如铺设了“穿越”的情境以及各种桥段、“包袱”……河北广播电视台及所属制作公司主创使出“浑身解数”，为观众、游客端出了四道“网红菜品”。一道曰：老少配。宋朝大学士东坡与当代青年林佳，导与游互补互换，穿越再穿越，自由穿越，游刃有余。二道曰：东坡诗品与焖子。在林佳陪东坡游宋街食小吃焖子时，巧妙引出东坡与家厨吴安后人的对话，言语不多效果奇佳。三道曰：对诗。面对小龙饰演的剧中主持人，东坡想起亡妻王弗，情不自禁道：“弗儿是你吗？十年生死两茫茫。不思量，自难忘。”主持人对曰：“相顾无言，唯有泪千行。”此情此景，也印证了“定州诗市”的实至名归。四道曰：游文庙、博物馆，互留纪念品。

众多人物和生活场景，展现了中国文人士大夫对人生崇高精神境界的追求，更胜于物质生活的满足。由此，观众对苏东坡的人品、诗品更加油然起敬，对其发明的千年美食定州“焖子”以及定州的历史人文，有了更深的品味。微短剧触发众多网友“奔现”定州，助推当地文旅出圈。

（作者单位：河北传媒学院）

(责编：李依环、李昉)