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首届拉美地区汉学家大会举办

2024年07月22日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电  （记者蒋彪、王钟毅）为期三天的首届拉美地区汉学家大会日前在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开幕。大会以“文化融合与开放发展：拉美地区汉学发展与区域性合作”为主题，聚焦拉美地区汉学与中国学发展的最新成果和发展趋势。

中国驻阿根廷大使王卫在开幕式致辞中表示，本届大会的举办标志着中拉文化交流迈上新台阶，期待与各位汉学家和关心支持中拉人文交流合作的各界人士继续共同努力，促进拉美各国更好了解新时代中国、读懂新时代中国。

北京语言大学“一带一路”研究院院长、世界汉学中心主任徐宝锋在致辞时表示，世界汉学中心已启动百部汉学经典出版工作，希望未来有更多汉学家的著作能够通过世界汉学中心实现多语种翻译、出版和传播。

布宜诺斯艾利斯大学孔子学院院长科内赫罗说，在拉美进行汉学研究，以及在中国进行拉美研究十分重要。汉学家大会使来自拉美各国以及中国的同行共聚一堂进行交流，意义重大。

会议期间，与会者将围绕西班牙语地区中文教学、共建“一带一路”倡议以及中拉文明对话与跨文化交流等议题展开讨论。本届大会是世界汉学家大会框架下的区域性会议，由北京语言大学世界汉学中心联合阿根廷拉努斯国立大学、布宜诺斯艾利斯大学、何塞克莱门特帕斯国立大学共同举办。

(责编：李依环、李昉)

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