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为未成年人构筑清朗的网络空间（新媒视点）

润 夏
2024年07月22日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　邻居老张查了孩子的网上消费记录后，脸立马绿了：游戏平台买装备花了3600元、视频网站充会员花了900元，买某软件“限量版”皮肤花了1200元……算下来，近3个月竟然消费2万多元！

　　老张说，花这么多钱当然心疼，更让他气愤的是这钱花得不值。买东西，讲究“一分钱一分货”。为了网上这些“没影儿”的东西，孩子流水似的花钱。“家长的钱不是大风刮来的，现在却被大风刮走了！”老张一脸懊丧。

　　被风刮走的，岂止是家长的钱？还有孩子们的宝贵时间。

　　作为“网络原住民”，当代未成年人的消费观念与上一辈有较大不同。他们不吝于为自己钟爱的虚拟产品买单。未成年人的金钱观、消费观还没有完全形成，对支付行为缺乏概念，不知柴米油盐贵，特别是在很多游戏、直播平台上，用来充值、打赏的是游戏币和电子礼物，这给一些未成年人“花的钱不是钱”的错觉。

　　一些商户因此嗅到“商机”，通过诱导未成年人网络沉迷，达到提高消费的目的。

　　这些年，未成年人网络游戏充值、直播打赏等行为造成经济损失的事例常常出现。部分互联网信息含有诱导沉迷、吸引消费的内容，未成年人心智尚未成熟、分辨能力有限，种种不良信息给未成年人健康成长埋下隐患。

　　移动互联网时代，未成年人“触网”呈现出低龄化、常态化特征。研究报告显示，小学生的互联网普及率达95%，28.2%的小学生在上学前就已经接触互联网。在公园、在商场、在地铁……随处可见捧着手机或平板电脑的孩子。触手可及的各种视频平台、社交媒体、网络直播、网络游戏等，早已成为陪伴未成年人成长的重要环境系统。而国家出台的一系列政策、各大网络平台研发的一系列“防沉迷”系统，都是为了给孩子构筑一方清朗的网络环境。

　　这些“防沉迷”工作取得了较为明显的效果。调查数据显示，超过80%的家长认可现阶段“防沉迷”工作成效。中国音数协游戏工委发布的报告指出，未成年人游戏总时长、月活跃用户数、消费流水等数据，已有较大幅度减少。

　　“防治”是第一步，更重要的是因势利导，从小抓起，从小处抓起，用健康、优质的网络内容吸引未成年人正确认识网络、合理使用网络，增强未成年人科学、文明、安全、合理使用网络的意识和能力。做到这些，需要政府、企业、家庭、学校等各方形成合力，共同撑起未成年人的网络晴空。

(责编：郝孟佳、李昉)

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