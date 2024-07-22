本报记者 郑 娜

第十三届中国儿童戏剧节首次举办艺术市集，吸引许多大朋友小朋友前来体验。

中国儿童艺术剧院供图

7月12日下午，一场雨后的北京分外凉爽，位于王府井商业街附近的中国儿童剧场外热闹非凡，汇集了20个摊位的艺术市集既有戏剧周边文创、艺术手工、美食，还有游戏互动，吸引许多大朋友小朋友驻足停留。

“这是我第一次逛戏剧主题的市集，很特别很有趣，我买了自己最喜欢的‘猴哥’。”手拿戏剧手办的二年级小学生黄小正告诉记者。

艺术市集上欢乐的氛围一直蔓延至剧场内，当晚，由中国儿童艺术剧院联合北京市东城区委、区政府和中国儿童戏剧研究会共同主办的第十三届中国儿童戏剧节在这里开幕。来自8个国家25家儿童戏剧团体的33部剧目，将以丰富多彩的形式陪伴青少年度过愉快的暑假。

据中国儿童艺术剧院院长冯俐介绍，中国儿童戏剧节自举办以来，已成为展示儿童青少年戏剧成果的舞台、促进儿童青少年戏剧交流的窗口，是世界知名的儿童青少年戏剧品牌活动。过去12届戏剧节，展演了全国各地以及世界五大洲34个国家和地区、314家剧院团的530台儿童戏剧作品。本届戏剧节以“点亮童心 塑造未来”为主题，分设优秀儿童戏剧线下展演、国际优秀儿童戏剧线上展播和“绽放·启航”优秀作品展演等板块。

今年的33部剧目亮点纷呈——开幕式剧目、由中国儿童艺术剧院和故宫博物院共同出品的歌舞剧《猫神在故宫》，是两家“国家队”的成功合作，旨在通过戏剧艺术让文物“活起来”。中国戏剧家协会主席濮存昕看完演出后表示，《猫神在故宫》为孩子们营造了丰富的戏剧体验，看戏前孩子可以体验画猫妆；戏中，故事里的小耗子、小喜鹊、瓷罐罐等角色充满童趣，令人印象深刻。作曲家舒楠称赞《猫神在故宫》的创意很巧妙，通过一只“猫”写故宫的变迁，是一个非常独特的视角，可以让孩子们在童真的世界里走进故宫，了解传统文化。

戏剧节期间，中国儿童艺术剧院“新时代种子计划”授权作品将亮相——由河南省光山县50多位普通中小学生演出的儿童剧《少年司马光》和《灯火》，将呈现乡村孩子们在舞台上灵动的表演和自信的精神面貌，展示儿童戏剧以美育人、以文化人，助力乡村全面振兴的成果。

戏剧节期间，中国儿童艺术剧院还将开展“优秀剧目2024暑期巡演100+活动”，携《猫神在故宫》《西游记》等10部儿童戏剧作品赴全国15个省、市、自治区的29个市区县演出172场，将优秀作品送到孩子们身边。

除了线下，“云端戏剧节”也同样精彩。国际优秀儿童戏剧展播将在多个平台公益展播来自俄罗斯、日本、挪威等6个国家的儿童戏剧作品，展现世界儿童戏剧的多元风貌。此外，戏剧节还将举办戏剧“艺”起来系列活动，通过探秘舞台、亲子体验、“小小剧评人”“温暖行动”等戏剧普及和公益活动，为青少年打造一个好看又好玩、有趣又有意义的戏剧节日。

(责编：郝孟佳、李昉)