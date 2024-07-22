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教育部启动第四期供需对接就业育人项目

实施时间为2024年7月—2025年7月

2024年07月22日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月21日电  （记者吴丹）记者日前从教育部获悉：为帮助用人单位培养和招聘更多实用型、复合型和紧缺型人才，推动高校人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接，促进高校毕业生高质量充分就业，教育部启动第四期供需对接就业育人项目，实施时间为2024年7月—2025年7月。

　　据悉，教育部供需对接就业育人项目自2021年启动以来，已成功开展3期，累计2000余所高校与2400余家用人单位开展项目对接，立项4.5万个，服务大学生超过600万人。在总结前三期经验基础上，第四期项目在数字化、智能化、便捷化等方面进行了优化升级，更好地为项目双方提供便捷、即时、高效服务。

　　部、省、校三级管理，提升管理实效。自第四期开始，供需对接就业育人项目采用部、省、校三级管理机制，将省级教育行政部门和高校就业工作部门纳入项目管理主体，加强项目管理的规范性、科学性。省级教育行政部门负责本区域就业育人项目管理工作，通过组织形式多样的校企对接活动，提升项目服务国家重点战略和区域经济社会发展的成效。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月22日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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