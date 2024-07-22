本报记者 吴 丹

“孩子入学报名所有步骤都是通过线上平台完成的，很方便。”谈起孩子的入学报名手续，福建省厦门市大同小学学生家长王斌说。

据了解，目前全国80%以上县（市、区）建成了招生入学线上办理平台，家长可通过平台进行招生政策查询、学区查询、信息核验等操作。教育部有关负责同志介绍：“按照‘材料非必要不提供、信息非必要不采集’原则，各地要不断减材料、减流程，健全义务教育入学报名登记制度。”

简化入学材料、强化信息公开、优化入学流程，当前，各地推进“教育入学一件事”落地见效，义务教育入学办理流程更高效更便捷。“教育入学一件事”被列入国务院“高效办成一件事”首批13个重点事项之一。6月，教育部召开“教育入学一件事”深化推进会，部署进一步优化流程、精简证明等事项。

化繁为简，“指尖”上的便利走进千家万户。安徽省蚌埠市简化随迁子女网上报名流程及材料，辽宁省沈阳市在普查报名期间设专人接听家长咨询电话，答疑解惑。结合实际情况，部分地区还将线上办理和线下办理相结合。比如，云南省在招生入学期间，在各学校设置招生入学“一站式”服务点，安排业务人员帮助群众办理入学业务。

打破壁垒，让“数据跑路”取代“群众跑腿”。“输入孩子的姓名和身份证号后，其它信息就自动显示出来了。花几分钟核对信息提交，马上能显示出生源信息、学区信息。”江西省南昌市二十六中学生家长沈月月说。据介绍，南昌市的入学报名平台集成了多种信息溯源查询、实时比对功能。南昌市教育局相关负责人表示，入学信息自动化核验与学位智能排重，取代传统逐级审核模式，原来需要3至4个月才能完成的任务缩短至1周内完成。

“要强化横向协同，建立健全多部门协作机制。”教育部有关负责同志表示，教育部门要主动加强与政务数据共享管理机构以及公安、自然资源、人社等部门的沟通协商，打破数据壁垒，促进信息共享。

当前，多地建立起部门数据共享机制。重庆市打通公安、民政、人社等9个部门的数据壁垒，实现涉及新生入学信息采集、户籍类证明、居住证等13个事项的数据共享调用。海南省实现全过程数字化管理，确保区域内入学相关信息开放共享。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)