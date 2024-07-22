人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

建成在线平台，简化材料、优化流程

义务教育入学，办理更高效

本报记者 吴 丹
2024年07月22日06:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“孩子入学报名所有步骤都是通过线上平台完成的，很方便。”谈起孩子的入学报名手续，福建省厦门市大同小学学生家长王斌说。

　　据了解，目前全国80%以上县（市、区）建成了招生入学线上办理平台，家长可通过平台进行招生政策查询、学区查询、信息核验等操作。教育部有关负责同志介绍：“按照‘材料非必要不提供、信息非必要不采集’原则，各地要不断减材料、减流程，健全义务教育入学报名登记制度。”

　　简化入学材料、强化信息公开、优化入学流程，当前，各地推进“教育入学一件事”落地见效，义务教育入学办理流程更高效更便捷。“教育入学一件事”被列入国务院“高效办成一件事”首批13个重点事项之一。6月，教育部召开“教育入学一件事”深化推进会，部署进一步优化流程、精简证明等事项。

　　化繁为简，“指尖”上的便利走进千家万户。安徽省蚌埠市简化随迁子女网上报名流程及材料，辽宁省沈阳市在普查报名期间设专人接听家长咨询电话，答疑解惑。结合实际情况，部分地区还将线上办理和线下办理相结合。比如，云南省在招生入学期间，在各学校设置招生入学“一站式”服务点，安排业务人员帮助群众办理入学业务。

　　打破壁垒，让“数据跑路”取代“群众跑腿”。“输入孩子的姓名和身份证号后，其它信息就自动显示出来了。花几分钟核对信息提交，马上能显示出生源信息、学区信息。”江西省南昌市二十六中学生家长沈月月说。据介绍，南昌市的入学报名平台集成了多种信息溯源查询、实时比对功能。南昌市教育局相关负责人表示，入学信息自动化核验与学位智能排重，取代传统逐级审核模式，原来需要3至4个月才能完成的任务缩短至1周内完成。

　　“要强化横向协同，建立健全多部门协作机制。”教育部有关负责同志表示，教育部门要主动加强与政务数据共享管理机构以及公安、自然资源、人社等部门的沟通协商，打破数据壁垒，促进信息共享。

　　当前，多地建立起部门数据共享机制。重庆市打通公安、民政、人社等9个部门的数据壁垒，实现涉及新生入学信息采集、户籍类证明、居住证等13个事项的数据共享调用。海南省实现全过程数字化管理，确保区域内入学相关信息开放共享。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月22日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部