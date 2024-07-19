7月13日，由北京师范大学历史学院、中国史学会传统文化专业委员会共同主办的“今天需要什么样的文化史——《中国文化史研究》创刊座谈会暨学术研讨会”在北京师范大学英东学术会堂召开。

北京师范大学历史学院院长刘林海介绍了北京师范大学历史学院在中国文化史研究领域的优良传统，龚书铎先生在此教书育人，培养了一大批杰出的科研和教学人才，为北师大乃至全国的历史学科建设做出了突出贡献，将北师大历史学院建设成为中国文化史研究的重镇。他表示，今后历史学院将大力继续支持《中国文化史研究》的工作，打造出北京师范大学文化史研究可持续发展新平台，整合研究力量，凝聚研究特色，汇聚研究成果，扩大学术影响，提升学科发展质量，助力中国特色历史学学科体系、学术体系和话语体系的建设。

中国社会科学院古代史研究所所长、中国史学会副会长兼传统文化专业委员会主任卜宪群指出，《中国文化史研究》是传统文化专业委员会推进文化史学科建设和推动文化史发展繁荣的重要抓手，要坚持以唯物史观为指导，办出特色，办出水平，办出成绩，为新时代传承发展中华优秀传统文化和建设中华民族现代文明作出应有的贡献。

北京师范大学历史学院教授蒋重跃指出，在百年未有之大变局中，中国文化的意义更加凸显，我们有条件、有责任、有义务赓续历史文脉，更好地承担起推进中国文化史研究的历史使命。

本次座谈会暨研讨会的主题涉及新时代中国文化史研究的理论、方法及书写方式，政治文化史，中华文明和中华民族共同体等研究领域。与会专家学者充分发表学术观点，有针对性地提出问题和建议。

在自由讨论环节，与会专家学者多角度、多层面深入剖析了“今天需要什么样的文化史”这一命题，指出当前文化史研究存在的突出问题和解决途径。专家学者还探讨了学术期刊的稿源质量、栏目策划等问题，提出了具体的建设性意见。

中国社会科学院古代史研究所古代文化史研究室主任、中国史学会传统文化专业委员会秘书长刘中玉表示，“今天我们需要什么样的文化史”这一问题的提出，从历史学角度推进了对新时代实现中华民族伟大复兴和建设中华民族现代文明的文化自觉。他认为与会学者至少有四点共识：一是继承前辈学者的治学精神；二是要将文化史研究与时代相结合，回答中国之问、世界之问、时代之问、人民之问；三是要建立文化史研究的学术规范；四是要推动文化史研究的方法论建设。

来源：文化史研究微信公众号

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