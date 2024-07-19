7月13日，第二十六届中国北京国际科技产业博览会隆重开幕，首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）携十余项自主研发的高水平体育科技创新成果精彩亮相。

这十余项最新成果，创新要素高度聚集，均是学校聚焦体育领域“卡脖子”问题，在竞技体育、群众体育和学校体育等领域针对运动表现、主动健康及干预机理、检测和分析技术研发，产出的一系列高水平体育科技创新成果，展示了学校整体办学实力和体医工融合创新发展成效，集中展现了学校为发展新质生产力大力培养拔尖创新人才，建设中华体育精神和奥林匹克精神融合发展的世界一流体育大学的生动实践。

学校近年来坚持面向世界体育科学技术前沿、面向国家重大战略需求、面向体育和健康事业主战场，在全国首创提出“体医工”融合创新发展的办学思路，搭建全国首个“体医工融合高精尖创新中心”，打造科技创新、工程应用、成果转化、产业提升、学科建设、人才培养、社会服务“七位一体”的国际高精尖创新平台，有力推动有组织科研，体育科技创新呈现新活力。

作为北京市属唯一一所高水平特色型体育大学，首都体育学院以建设北京国际奥林匹克学院为重要契机，加强战略谋划、深化综合改革、强化办学特色、实施融合创新，积极开辟新领域新赛道，在创建一流体育大学的进程中，实现了学校发展格局的深刻变化、办学理念的根本转变、事业发展的提质增速。

未来，学校将牢牢把握传统体育健康产业转型升级机遇和数字化、网络化、智能化融合发展契机，瞄准北京建设国际科技创新中心、全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市，积极培育打造新一代信息技术和医药健康高精尖产业“双引擎”的发展布局，为体育强市筑基，为健康北京赋能，为科创中心助力，为文化中心增色，为国际交往中心添彩，继续坚持“体医工”融合创新发展的办学思路，大力推动运动科学与医学、人工智能等理工学科的深度交叉融合，实施有组织科研，以科技创新赋能我国体育学学科发展，助力体育强国和健康中国建设。

来源：首都体育学院

(责编：郝孟佳、熊旭)