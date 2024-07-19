第十六届海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛活动现场（人民网记者 崔競文摄）

人民网漳州7月19日电 （记者崔競文）18日上午，第十六届海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛在福建省漳州市开幕。与会专家学者聚焦“构筑两岸职业教育产教融合共同体”主题分享经验，贡献智慧。

中华职业教育社党组书记、总干事王晓光在致辞中提出，改革创新是发展的不竭动力，希望两岸职业教育界秉承改革创新精神，加强互学互鉴，共促职业教育高质量发展；积极构建产教融合共同体，增强职业教育适应性，推动两岸经济高质量发展；以职业教育为桥梁，搭建更多交流合作平台，增进同胞之间的理解与认同，以增进民生福祉为目标，共同追求两岸融合发展、和平发展的美好未来。

福建省政协副主席、民进福建省委会主委严可仕表示，希望两岸职教界深入探讨，推进两岸职业教育资源互补，努力为深化两岸职业教育交流合作、融合发展贡献力量。

论坛现场，围绕促进产教融合、推动闽台职教发展等内容，多位职教专家和院校长作学术报告，分享了两岸职教发展的最新研究成果和实践经验。

18日下午，作为海峡两岸职业教育论坛系列活动，“海峡两岸职业院校校长论坛”在漳州职业技术学院举办。论坛还举办了“福”文化主题宣传暨闽台非遗职业教育成果展，来自不同院校师生为大家带来木偶戏、龙人古琴、剪纸技艺展示等非遗文化表演。

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