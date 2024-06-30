记者6月30日从教育部获悉，暑期教育部高校学生资助热线电话将于7月1日开通，号码为010—66097980、010—66096590，受理时间持续至9月15日，每天8:00—20:00，为大学新生特别是家庭经济困难的大学新生提供资助政策咨询与帮助。

据介绍，教育部热线电话全面受理各类国家资助政策咨询与问题投诉。此外，各省（自治区、直辖市）和中央部门所属高校同步开通了热线电话。其中省级热线电话主要受理与地方高校资助措施、绿色通道、生源地信用助学贷款、中西部地区新生入学资助等有关的咨询；中央部门所属高校热线电话主要受理与校园地国家助学贷款、绿色通道、校内奖助学金等有关的咨询。大学新生可根据实际需要，有针对性地选择拨打。

暑期将至，教育部特别提醒广大学生警惕网络诈骗，警惕不良“校园贷”，对于陌生可疑的短信、来电、微信好友等，做到“不回复、不接听、不理睬、不转账”，解决经济困难最安全最可靠的方法是向家长、老师和学校求教求助。（记者胡梦雪、杨湛菲）

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