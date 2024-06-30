本报记者 吴 月

浙江丽水缙云县壶镇镇联丰村，荷花池旁建起了卡丁车赛道，乡村旅游蓬勃发展。

“我参加了国家开放大学办学体系组织实施的‘一村一名大学生’计划，在外出参观、实践教学等环节中看到各地乡村的蓬勃发展，也萌生了带动村民增收的新思路。”联丰村党总支书记、村委会主任楼干强说。

目前，国家开放大学高等学历教育在籍学生共456.7万人，楼干强便是其中之一。国家开放大学是在中央广播电视大学基础上建立的一所新型高等学校，以促进终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向全国开展开放教育。建校以来，学校发挥体系优势，为建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国提供有力支撑。

外卖小哥彭清林，工作之余通过网课学习物流管理知识，提高职业技能；从残疾人教育学院社会工作专业毕业后，孙晓晶结合所学知识，定期为残疾人开展公益咨询……在这所“没有围墙”的大学里，通过学习受益的学员还有许多。

“国家开放大学坚持面向基层、面向行业、面向农村、面向边远和民族地区办学，育人成果惠及各行各业，为高等教育普及化、促进教育公平作出了重要贡献。”国家开放大学党委书记、校长王启明介绍，目前，由国家开放大学、各省级开放大学、各地学习中心组成的办学体系遍布城乡。

除了开展学历教育，国家开放大学也不断满足社会需求，大力开展非学历教育，注重拓展社区教育、扩大社会培训、办好老年教育。去年3月，以国家开放大学办学体系为基础的国家老年大学正式挂牌成立。

“叔叔阿姨，咱们点一下音符标志，就可以为短视频添加音乐了……”在国家老年大学直属学院，教师王宇正在指导学员制作短视频。“通过学习新事物，我体会到了生活中的更多乐趣。”年逾八旬的连素华学会了短视频拍摄与剪辑，生活更加丰富多彩。

目前，国家老年大学在各地建设了5.5万个学习点，全国老年教育公共服务平台汇聚课程资源43.6万门（个）、共计408.9万分钟，老年大学办学体系更加完善，助力老年人老有所学、老有所乐、老有所为。

在国家开放大学，学习的方式还有许多。线上，打开终身教育平台，人工智能、法律常识、美食制作等各类课程映入眼帘，点击课程名称便可观看相关视频。2022年5月上线以来，国家开放大学终身教育平台已汇聚精品资源103万余个，服务近6100万人次，跨越时空限制，将优质资源送到学习者身边。

“院士讲堂”项目邀请两院院士及知名高校、科研院所的专家学者面向公众普及科学知识，形成1.9万分钟公益性精品资源，全网学习人次超过5亿；“艺术名家课”项目邀请书画家授课，线上总观看量达1620万人次……据介绍，国家开放大学致力于促进信息技术与教育教学深度融合，为学生提供更便捷的学习体验，努力以优质多样的学习资源满足学生个性化的学习需求。

“我们将以数字赋能终身学习，服务学习型社会、学习型大国建设为战略主线，加速数字化转型、建强开放大学体系、建好国家老年大学，为强国建设、民族复兴伟业作出开放大学新的更大贡献。”王启明说。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)