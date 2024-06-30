丁凤良

习近平总书记强调，“让社会主义核心价值观的种子在少年儿童心中生根发芽、真正培育起来”，并对少年儿童培育和践行社会主义核心价值观提出“记住要求、心有榜样、从小做起、接受帮助”的明确要求。

于广大教育工作者而言，“记住要求”，就是要引导学生做到心中有规，行为有范。学校在育人实践过程中要根据学生认知发展水平，结合学习和生活等实践，将社会主义核心价值观的基本内容转化为具体、形象、直观的育人举措，使其融化在学生心灵里、铭刻在脑子中，引导学生明白得更多、更深、更透。要通过课堂教学与社会实践等方式，将社会主义核心价值观落实到日常教育中，促使学生养成良好习惯、规范和品格。

“心有榜样”，就是要让学生在学习英雄人物、先进人物、美好事物的过程中，养成好的思想品德追求。以北京市海淀区民族小学为例，学校在中国教育科学研究院专家和教育科学出版社的指导支持下编写《中小学培育和践行社会主义核心价值观“心有榜样”人物篇》一书，引导学生见贤思齐、励志笃行。此外，组织榜样模范进校园等活动，探索跨学科主题课程，用社会主义核心价值观涵养学生的家国情怀。

“从小做起”，要求学生从自己做起、从身边做起、从小事做起，一点一滴积累，养成好思想、好品德。这里的“小”，一方面指成长阶段，另一方面也指小事。每个人的生活都是由一件件小事组成的，养小德才能成大德。小事不小，教育工作者应当把握住关键时机，顺天致性、立德树人。

“接受帮助”，就是要听得进意见，受得了批评，让学生在知错就改、越改越好的氛围中健康成长。尤其在学习知识、涵养能力的关键时期，学生要在教师、同伴和家长的帮助中不断完善自身，提升核心素养和关键能力。

培育和弘扬社会主义核心价值观必须从小抓起、从学校抓起。只要我们有坚定的信念、务实的态度、创新的思路，就一定能够把正确的价值观念深植学生心中，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人夯实根基。

（作者为北京市海淀区民族小学党总支书记、校长，本报记者闫伊乔采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 05 版）

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