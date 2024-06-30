丁雅诵

“听，这是深海的声音。”前不久，在中国国际大学生创新大赛（2024）“青年红色筑梦之旅”活动全国启动仪式现场，哈尔滨工程大学学生张轩野播放了一段6秒的录音。这段录音来自7000米的海洋深处。

今年初，张轩野登上前往西太平洋的科考船，进行国产深海声学释放器布放试验。从按下发射按钮，到声信号发射至深海，再经过释放器的反馈，最后回传水面……信号回声清晰传来，深海设备长期布放并安全回收的关键难题得以破解。

“即使风高浪急，我也愿意坚守在这里。”作为中国国际大学生创新大赛主赛道金奖获得者，张轩野道出广大青年学生的心声：用专业知识、创新成果精准对接实际需求，让青春在党和人民最需要的地方绚丽绽放。

国家所需，青年所向，青春应奔向祖国最需要的地方。以中国国际大学生创新大赛为契机，高校智力资源特别是大学生创新成果在基层一线得到落地转化。有的学生奔赴乡村，成为新农人，带动一批乡村创业项目，激活乡村发展的内生动力；有的学生走进基层，挨家挨户上门调研，致力于增进基层群众就医获得感……在广袤的祖国大地上，高校学生了解国情民情、增长智慧才干、锤炼意志品质，书写着奋发有为、昂扬向上的青春故事。

投身时代洪流，勇于创新创造。在中国国际大学生创新大赛中，青年学生发挥聪明才智，把自己所学的专业知识转化为服务国家战略发展和人民群众现实需要的实际行动：重庆交通大学学生聂启霞和同学们一起开展“沙漠土壤化”生态恢复研究，在荒漠里种出萝卜、西瓜和番茄；西北工业大学学生付一方在导师指导下为多模式垂直起降飞行器研发智能控制系统，使其具备适应突发状况的能力；南京工业职业技术大学学生王美健与团队成员共同改进数控机床设备，实现了复杂零件微米级精加工智能控制……一大批新技术、新成果绽放在大赛的舞台上，成为培育新质生产力、促进高质量发展的推动力量。

当下，如何让大赛办得更扎实，如何切实提升大赛培养拔尖创新人才的实效，成为值得关注的内容。于学生而言，不仅要迈开腿，更要勤动脑、勤思考，在投身创新实践的过程中，矢志艰苦奋斗，强化使命担当；于学校而言，可通过设置创新学分、开展多学科交叉融合项目等方式，提升大学生的创新精神、创新能力，努力培养更多拔尖创新人才和团队。

扎根中国大地，创新筑梦青春。期待广大青年学生把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)