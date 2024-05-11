原标题：青海近百名乡村工匠带动上千名农牧民创业就业

“作为国家乡村工匠名师，希望可以培养更多的农牧民就业，为乡村振兴作出更多的贡献。”来自青海石雕非遗传承人才旦加10日对记者说。

图为才旦加现场雕刻。噶哇·更登才让供图

5月8日至10日，第二届全国乡村振兴职业技能大赛在贵州省贵阳市举行，青海省遴选了藏族织毯、刺绣印染、手工刺绣、雕刻彩绘、陶瓷烧造等乡村工匠技能技艺展示交流活动和表演项目。

图为国家乡村工匠名师现场展示青绣。中新网记者孙睿摄

近年来，青海省持续加大乡村工匠培育力度，制定印发乡村工匠培育工作实施方案，建立完善乡村工匠培育机制，强化示范引领，注重辐射带动，兴产业、稳就业、促增收，努力激发乡村工匠队伍活力，积极探索具有高原特色、青海特征的乡村人才振兴道路，形成了“先富带后富、共走振兴路”的局面。

记者在现场看到，在第二届全国乡村振兴职业技能大赛乡村工匠技能技艺展示交流活动中，土族盘绣、河湟刺绣、皮绣等多种青绣、藏族唐卡、石雕、藏族织毯集中亮相，引得不少游客观摩拍照。

图为国家乡村工匠名师现场编织藏毯。中新网记者 孙睿 摄

在乡村工匠技能技艺展示交流青海展区，国家级非物质文化遗产项目“藏族唐卡(化隆唐卡)”省级代表性传承人、全国第一批乡村名匠噶哇·更登才让席地而坐，身边摆放着各色颜料的工具箱，笔尖灵动在画布上画着，身后几名观众聚精会神地观赏，不时赞叹他的高超技艺和唐卡的精美绝伦。

“我与各地的手艺人在现场进行了深入地交流和探讨，我们分享着各自的创作经验，也倾听着对方的见解和建议，这种面对面的交流让我受益匪浅，不仅拓宽了我的视野，也让我更加深入地认识到了唐卡艺术的魅力和价值。通过这次交流，我更加坚定了要将唐卡艺术传承下去的决心。同时我也将注重培养新一代的唐卡艺人，让这门古老的技艺能够代代相传，发扬光大。”噶哇·更登才让说。

“在全国舞台上给了我们技能人才和乡村工匠名师展现自我风采的机会。”青海省农业农村厅帮扶处副处长侯磊表示，“通过与兄弟省份的切磋角逐，也会促进我们的技艺得到进一步提高。同时，本次大赛也引领了更多人去关注乡村振兴人才建设和产业发展，必将带动更多人走向致富道路。”

另据最新数据统计，目前青海省92位乡村工匠有效带动周边4000多名农牧民增收致富，其中脱贫人口801人，防止返贫监测对象73人，直接培训从业人员7421人。

(记者 孙睿)

(责编：郝孟佳、李依环)