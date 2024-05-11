原标题：天津将推动优质学校与京冀共建教育教学联合体

10日，天津市政府新闻办召开“推动京津冀协同发展走深走实”系列新闻发布会，第六场聚焦教育协同发展走深走实。天津市教委主任荆洪阳在发布会上介绍，在推动京津冀教育协同发展方面，天津将加快合作办学进度，推动优质学校与京冀共建教育教学联合体，推进“通武廊”基础教育一体化。

5月10日下午，天津市政府新闻办召开“推动京津冀协同发展走深走实”系列新闻发布会，第六场聚焦教育协同发展走深走实。 记者 王君妍 摄

荆洪阳介绍，天津市教育系统加强与京冀教育部门对接合作，各项工作取得积极进展。签署京津冀教育协同发展五年总体框架协议、三年行动计划，建立工作对接、统筹协调、督促落实等六项机制，形成目标同向、政策协调、优势互补、合作共赢的协同发展工作格局。

此外，配合北京非首都功能疏解取得重要进展，天津市教育部门引导高校主动融入京津冀重大项目研发、成果转化，举办“校企紧握手”系列对接会，承接京冀技术开发项目1225项，总金额约15.58亿元(其中，北京1184项，金额15.03亿元；河北71项，金额0.55亿元)。天津17所职业院校为京冀和雄安新区企业开展员工技能培训2.17万人次。

荆洪阳表示，下一步，天津将加快合作办学进度，与雄安新区签订基础教育发展合作协议，推进津雄教科研一体化，共享教育教学、课程开发、师资培训等优质资源，共建义务教育教学改革实验区。推动天津一中与雄县一中深化合作，加快天津“一园三校”与雄安新区(容城县幼儿园、安新县雁翎小学、容和红杰初级中学)合作办学进度，打造津雄合作的标杆学校。

此外，深化京津冀产教融合，天津相关部门聚焦京津冀“五群六链五廊”产业发展规划，撮合三地共建产教联合体、共同体及卓越工程师学院、现代产业学院、研究生产教融合工作站，提升人才培养与区域产业的契合度。加强京津冀高校创新联盟建设，扩面推广“新工科”教育改革，推进课程互选、学分互认、教师互聘和学生交流。

（记者 王君妍）

(责编：郝孟佳、李依环)