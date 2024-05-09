本报记者 姚雪青

“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。”4月26日下午，江苏省如东高级中学“明理·守责”国家安全教育馆内，历史老师石小娟正给高一学生上一堂思政课。

师生们人手一本《“明理·守责”国家安全教育课程基地讲义》，石小娟从国家安全的概念入手，结合展板上的拓展内容，让学生们形成总体了解，然后再打开课件，讲述国家安全思想的演变历程。

“讲到新民主主义阶段，会播放八一南昌起义、八七会议、《论持久战》、挺进大别山等图文史料，让学生理解我们党对国家安全的重要性有着刻骨铭心的认识；讲到新中国成立之初，则会给学生展示抗美援朝等视频资料，并结合实物沙盘，帮助学生更好地认识到这一时期党把军事安全放在重要位置，同时越来越重视经济安全和社会安全。”石小娟说。

总体国家安全观，是如东高级中学“明理·守责”国家安全教育馆展陈的重点。展览涵盖政治、经济、国土等总体国家安全观的20个主要领域，通过图片、文字、视频、实物等，进行图文并茂、生动多样的展示，帮助同学们深刻认识国家安全是民族复兴的根基。

45分钟的课程，学生们收获满满。高一（20）班学生康葛玺说：“我们要树立忧患意识，增强维护国家安全的使命感。”

除了走进来上课，还有走出去参观。前不久，该校部分师生走进江苏国家安全教育馆，参观了解中国共产党隐蔽战线的光辉历史。如东高级中学学生处工作人员陆赛楠介绍，馆里除了实物展示，还有场景复原以及角色体验设备，让学生们沉浸式了解这段历史。

陆赛楠说，学校国家安全教育馆还与江苏国家安全教育馆、苏州工业园区国家安全教育馆、上海国家安全教育馆等共同开展国家安全教育研究性学习和实践活动，推动学校课堂延伸，让国家安全教育更生动鲜活。

一所中学为什么要办国家安全教育馆，系统性开展国家安全教育？

如东高级中学党委书记、校长王继兵介绍，2020年，教育部在《大中小学国家安全教育指导纲要》中就明确，高中阶段，重点围绕理解人民福祉与国家关系，树立总体国家安全观。在他看来，高中阶段正是系统化实施国家安全教育的重要时期——高中生的世界观、人生观、价值观日趋成熟，对国家安全的理解和接受能力较强。

国家安全教育的开展，在如东高级中学已有10年历史。该校从2014年起即开展国家安全教育实践，当年5月，中国政策科学研究会国家安全政策委员会授予该校第一批“国家安全教育示范基地”称号。

2021年，如东高级中学成功申报江苏省中小学课程基地和学校文化项目——“明理·守责”国家安全教育课程基地，与北京师范大学合作，开发出符合高中学生成长特点的国家安全教育课程。今年4月13日，如东高级中学“明理·守责”国家安全教育馆正式开馆，课程基地有了实体场所。

“从专题讲座到课程讲义再到实景场馆，学校不断创新国家安全教育方式。”王继兵介绍，国家安全教育切实增强了学生的国家安全意识和社会责任感，毕业生报考国防科技、航空航天、国际关系等国家安全相关领域专业的人数持续增加。

《 人民日报 》（ 2024年05月09日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)