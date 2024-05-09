本报记者 龚相娟

“这是小明一天的食谱，请按照食用量的多少，把这些食物排序，并填到‘宝塔’表格中。”4月28日上午，天津市红桥区跃进里小学四年级（1）班内，一堂粮食安全主题思政课正在进行，科学教师王奕桐调整好投影后，给每名同学发了一张“宝塔”表格。

在全班同学填好后，王奕桐展示了一张图片——中国居民膳食宝塔，里面列举了每天需要摄入的食物种类和摄入量。“大家看看，小明一天的食谱是否符合平衡膳食原则呢？”王奕桐循循善诱。

一名女生举手回答：“不符合，小明的午餐和晚餐中，米饭和肉吃得多，蔬菜和水果吃得太少。”

说话间，白板上换了一张图片：两名儿童，一名健康壮硕、精神奕奕，一名营养不良、面黄肌瘦。王奕桐话锋一转：“我们刚才讨论的是营养均衡、怎么吃得更好，但是在世界上还有很多人吃不饱。”

从一粒种子、一块耕地、一穗稻谷到一碗米饭，王奕桐用生动形象的语言讲述了“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的现实意义。“节约粮食，不仅是个人生活习惯，还关系到国家安全。”王奕桐说。

王奕桐给学生们展示了两组数据：《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2022年全球饥饿人口达7.83亿人，比2019年新增1.22亿人；《2024全球粮食危机报告》显示，2023年全球超过2.8亿人面临严重粮食不安全问题。

同学们看得认真，眼神里有惊讶，也有思考。王奕桐再次提问，“以后外出吃饭，大家应该怎么做呢？”

“吃不完，要打包带回家。”一名同学抢答。老师鼓励他，“‘光盘’是个好习惯，也可以提醒家人根据人数点菜，好不好？”

一堂融合科学课内容的国家粮食安全教育思政课，在全班同学齐声的“好”中结束。

作为全国中小学科学教育实验校，跃进里小学重视课程融合。这堂结合了《义务教育小学科学课程标准》和“总体国家安全观普及丛书”、《大中小学国家安全教育指导纲要》的国家粮食安全教育思政课，就是课程融合教学实践的一个缩影。

“课程融合不难，难的是要根据小学生的特点设计内容，结合他们身边熟悉的事物，通过互动、故事、实物，把宏大主题具体化、情景化，让小学生听得懂、听得进。”王奕桐把四年级《科学》中有关食物、种子、土壤等内容，与粮食安全、种子安全、土壤及耕地保护等内容结合起来，让课程内容更丰富、更有深度。

“坚持显性教育和隐性教育相统一，各门课守好一段渠、种好责任田，与思政课同向同行，才能更好帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。”天津市红桥区教育局副局长李艳说。

《 人民日报 》（ 2024年05月09日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)