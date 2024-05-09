人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

天津市跃进里小学将宏大主题具体化、情景化

让小学生听得懂“粮食安全”（解码·思政课怎么上）

本报记者 龚相娟
2024年05月09日08:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“这是小明一天的食谱，请按照食用量的多少，把这些食物排序，并填到‘宝塔’表格中。”4月28日上午，天津市红桥区跃进里小学四年级（1）班内，一堂粮食安全主题思政课正在进行，科学教师王奕桐调整好投影后，给每名同学发了一张“宝塔”表格。

　　在全班同学填好后，王奕桐展示了一张图片——中国居民膳食宝塔，里面列举了每天需要摄入的食物种类和摄入量。“大家看看，小明一天的食谱是否符合平衡膳食原则呢？”王奕桐循循善诱。

　　一名女生举手回答：“不符合，小明的午餐和晚餐中，米饭和肉吃得多，蔬菜和水果吃得太少。”

　　说话间，白板上换了一张图片：两名儿童，一名健康壮硕、精神奕奕，一名营养不良、面黄肌瘦。王奕桐话锋一转：“我们刚才讨论的是营养均衡、怎么吃得更好，但是在世界上还有很多人吃不饱。”

　　从一粒种子、一块耕地、一穗稻谷到一碗米饭，王奕桐用生动形象的语言讲述了“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的现实意义。“节约粮食，不仅是个人生活习惯，还关系到国家安全。”王奕桐说。

　　王奕桐给学生们展示了两组数据：《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2022年全球饥饿人口达7.83亿人，比2019年新增1.22亿人；《2024全球粮食危机报告》显示，2023年全球超过2.8亿人面临严重粮食不安全问题。

　　同学们看得认真，眼神里有惊讶，也有思考。王奕桐再次提问，“以后外出吃饭，大家应该怎么做呢？”

　　“吃不完，要打包带回家。”一名同学抢答。老师鼓励他，“‘光盘’是个好习惯，也可以提醒家人根据人数点菜，好不好？”

　　一堂融合科学课内容的国家粮食安全教育思政课，在全班同学齐声的“好”中结束。

　　作为全国中小学科学教育实验校，跃进里小学重视课程融合。这堂结合了《义务教育小学科学课程标准》和“总体国家安全观普及丛书”、《大中小学国家安全教育指导纲要》的国家粮食安全教育思政课，就是课程融合教学实践的一个缩影。

　　“课程融合不难，难的是要根据小学生的特点设计内容，结合他们身边熟悉的事物，通过互动、故事、实物，把宏大主题具体化、情景化，让小学生听得懂、听得进。”王奕桐把四年级《科学》中有关食物、种子、土壤等内容，与粮食安全、种子安全、土壤及耕地保护等内容结合起来，让课程内容更丰富、更有深度。

　　“坚持显性教育和隐性教育相统一，各门课守好一段渠、种好责任田，与思政课同向同行，才能更好帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。”天津市红桥区教育局副局长李艳说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月09日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部