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学生常见病多病共防技术指南发布

2024年05月09日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月8日电  （记者白剑峰）针对学生群体普遍存在的近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、心理健康问题等，国家疾控局日前发布《学生常见病多病共防技术指南》（以下简称《指南》），旨在通过行为与环境干预，提高学生常见病监测与干预效率，实现多病共防，保护学生身心健康。

　　《指南》首次明确了学生常见病“多病共防”的概念。学生群体近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、心理健康问题等多种疾病或健康问题，具有普遍的公共卫生影响因素，通过行为与环境干预可实现学生常见病多病共防。同一个体同时患有2种及以上疾病或健康问题，各种疾病或健康问题之间可以互不相关，也可以相互影响。多病中病因相同或具有共同的风险因素时，可采取多病共防策略。如日间户外活动和体育锻炼缺乏、静态行为、睡眠节律紊乱、社会时差大、夜间接触光源刺激时间过长、营养失衡、亲子交流缺乏等往往是学生群体近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常和心理健康问题的共同风险因素，通过增加体育锻炼和户外活动、充足睡眠和早睡早起、规律生活、均衡营养、加强亲子交流等，可同时预防多种疾病或健康问题，达到多病共防的目标。

　　《指南》要求动态监测常见病多病。落实学生视力筛查和常见病监测工作，早期筛查近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常等重点疾病，同时可以关注传染病和心理健康问题，评估多病共患情况，动态观察多病发展变化，早期发现多病倾向或趋势，建立早发现、早预警、早干预机制。

　　《指南》提出构建三级防控体系，包括一级干预、二级干预和三级干预。一级干预主要侧重于推广简单易行、效果可靠的干预技术，同时改善学校环境和加强健康教育。二级干预注重早期发现高危群体，进行分级管理，并针对重点人群开展干预。三级干预针对已出现多病共患的学生，指导学生到专业机构确诊和治疗，并加强重点人群的干预力度。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月09日 15 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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