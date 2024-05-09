高 乔

在匈牙利首都布达佩斯的匈中双语学校门前，两尊汉白玉石狮迎接着四方来客。这两尊富有中国特色的雕塑还有自己的中文名字——雄狮叫“多多”，雌狮叫“丽丽”。作为中东欧地区第一所同时使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校，匈中双语学校20年来培育了大批熟悉两国语言文化的学生，如今仍源源不断地为两国人文交流输送语言人才。

在欧洲，还有许多像匈中双语学校一样欣欣向荣“生长”的汉语学校。在匈牙利第一个开设中文系的高校罗兰大学，中文教育已走过百年历史，如今在该国开设的5所孔子学院吸引众多“中文迷”。在法国，近千所中小学开设中文课程，学习中文的学生超过10万人，不少著名高校，比如巴黎高等师范学院、国家行政学院也都开设了汉语课程。在塞尔维亚，学习中文人数不断增加。学中文正转变为热门语言学习选择。

为什么越来越多欧洲朋友选择学习中文？汉语爱好者们的回答有一定代表性。在北京第二外国语学院学习的塞尔维亚留学生优万娜说，“在学习中文的过程中，既可以了解中国人的思维方式，也可以了解中国人对生活的热爱”；拥有中国语言与文明学士学位的法国驻新加坡大使曾明怡说，“中文非常难，成绩最优秀的学生会挑战自己，学习中文”。法国著名汉学家白乐桑直言，“学生们渴望有机会去中国交流学习、工作”，“中国文化在法国的吸引力与中国如今在政治、经济等方面的国际地位是分不开的”。中国与欧洲经贸文化往来的日渐频繁，中华文化对欧洲人民越来越强的吸引力，正潜移默化地滋润欧洲民众学习中文的土壤。

而作为中外交流的重要工具，中文也充当着中国与欧洲多国文化交流的天然桥梁。在德国伯乐中文合唱团，越来越多德国青少年通过“唱歌学中文”，了解中国，爱上中国。在位于塞尔维亚的贝尔格莱德中国文化中心，塞尔维亚人通过体验汉语、书法、古筝、太极等课程，加深对中华文化的立体感受。随着匈牙利人对学习中文、了解中国文化的兴趣不断高涨，中文已被纳入匈牙利国民教育体系，并成为高考科目。在不久前举办的法国巴黎图书节上，1150种中国图书集体亮相，为法国民众了解中国打开一扇扇窗口。以中文学习为载体，更多中华文化“乘船出海”，更多关于中欧友好交流的故事正被书写。

随着中欧经贸文化交流日益密切，在中文走进欧洲民众生活的同时，中国民众也借学习欧洲多国语言了解丰富多彩的欧洲文明，更多人借由语言架起的文化桥梁，体验着中欧文明交流互鉴的精彩。据统计，中国在欧盟成员国留学生达18.5万，在华学习的欧盟留学生达4.2万。中国高校已全部开齐欧盟24种官方语言课程，欧盟国家在华建立了法语联盟、歌德学院、塞万提斯学院等语言教学机构。百余所中欧院校也在欧盟27个成员国合作建立了开展国际中文教学的孔子学院和孔子课堂。日渐完善的语言教育和人文交流对话机制，丰富多彩的人文交流活动，让中欧民众的来往更频繁，心贴得更近。

“中文已成为法中友谊的载体。”法国国民教育部汉语总督学易杰这样评价法国中文教育的作用。值得期待的是，中文作为促进中外文明交流互鉴、增进理解的桥梁和纽带，将伴随中欧合作的不断深化，走进更多欧洲民众的生活，书写更多中欧友谊的动人故事。

(责编：李昉、郝孟佳)