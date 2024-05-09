本报电 （记者周姝芸）日前，由北京市人才工作局、北京海外学人中心、中国日报社、海淀区委人才工作领导小组联合主办的北京国际青年创新发展论坛在中关村国际创新中心举办。此次论坛作为2024中关村论坛年会平行论坛，聚焦人才领域，为支持国际青年人才发展凝聚共识、促进创新资源共享搭建平台。

论坛上，北京海外学人中心分别与国家留学基金管理委员会、德国史太白国际商务与创业学院就“联合培养国际化人才”签署合作协议，启动北京公派出国人才培养德国专项，促进人才队伍建设。

北京大学副校长方方、德勤中国副主席施能自等教育、科技领域专业人士发表主旨演讲，分享国际化创新人才的培养经验。在“青年说”环节，国际校友人才联盟秘书长马赫、慧影医疗科技（北京）股份有限公司创始人柴象飞、北京大学燕京学堂学生艾佩雯等创新创业领域优秀青年代表共同探讨青年创新发展的要素。

据悉，北京国际青年创新发展论坛由北京海外学人中心于2021年牵头发起，包括主论坛、全球青年创新对话、“双百”对接会、专业平行论坛，旨在激发青年创新活力，打造全球青年创新人才和创新资源交流汇聚平台。

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