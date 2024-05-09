曲鑫淼

曲鑫淼（左）和导师库普佐娃·伊琳娜合影。

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曲鑫淼导师参加留俄学子春节晚会。

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曲鑫淼在俄罗斯莫斯科大学留学，她的导师库普佐娃·伊琳娜是一名公共管理领域专家，专长于国家和市政服务、创意产业、区域研究的历史与管理，教学经验丰富。

曲鑫淼的导师对中国哲学、文化、城市发展十分感兴趣，她和曲鑫淼经常谈论。今年夏天，库普佐娃将来中国访学，她十分期待去中国逛逛。

“你是我带的第一个中国学生”

两年前，我顺利通过莫斯科大学国家管理系博士生的入系考试，然而在选导师的时候却犯了难。在那年，俄罗斯高校刚好实施了新的学位制度，压缩了很多博士生导师带的学生名额，于是同学们纷纷抓紧时间联系起了导师，怕错过机会。

思虑过后，我怀着紧张的心情给库普佐娃·伊琳娜教授发了邮件询问其意向。等待她回复的过程中我十分忐忑，本以为会被婉拒，没想到导师回复了我，约我在教研室见面。

和导师第一次见面，我感觉她相当严厉。还记得我坐下来后，介绍了自己的硕士论文主题、以往学术研究。我认真观察老师的表情，在我紧张地说完后，她问了我一个意想不到的问题：“你对中国古代哲学家老子有了解吗？”

一瞬间我感到机会来了。凭借以往知识积累，我介绍了很多老子的观点和他的故事。导师笑着对我说：“我很喜欢老子的思想，他的思想对中国哲学、世界哲学的发展都有深远影响。你是我带的第一个中国学生，希望我们之后可以有更多关于中国话题的讨论，我还有很多问题想问问你呢。”

就这样，我开启了跟随库普佐娃教授的学习生涯。在与导师交流的两年中，我常常感到温暖。当我复盘理论经验、做数据分析时，她总会鼓励我打开思路，自己尝试寻找问题的最优解，以提高独立思考和解决问题的能力。见到她时，她总是微笑，不吝啬地称赞，给人一种十分亲切的感觉。

日常学习中，我们会研究中俄跨区域合作的课题，导师常常查阅并分析中国的跨区域项目资料。在导师的指导下，我参加了多次科学会议，主题包括新经济形势下中国企业在俄罗斯地区的前景、“一带一路”建设背景下中俄的跨区域合作、中国的区域间合作管理进程等，很多汇报和成果都采用了库普佐娃教授的建议，我对她十分感激。

此外，我也常和导师讨论目前中国的发展情况以及国内各区域间合作的公共管理进程，她对中国区域发展很感兴趣。她认为中国各区域之间的公共管理经验值得学习借鉴，应找到适应的方式运用到俄罗斯。

“很想体验中国高铁”

俄罗斯的节日很多，每逢节日库普佐娃教授总会送一些小礼物给我以表达祝福。在今年2月，我和库普佐娃教授一起参加了中国驻俄罗斯使馆举办的留俄学生招待会，共同庆祝龙年春节。

刚刚走进会场，库普佐娃教授就被展台的中国书籍吸引，兴趣盎然地挑选起来。那天，我向她介绍了很多现场有中国元素的装饰，例如壁画、山水画等，她说：“感觉庄严、高贵。”

我们还一起参加了猜灯谜、剪纸、写福字、投壶等趣味游戏，感受到了浓浓的中国年味儿。库普佐娃教授非常开心，她指了指身上戴的胸针说：“我知道今年是龙年，为了符合节日气氛我特地买了龙形图案的胸针。”然后，她用中文对我说“新年快乐”。我很感动，当下拥抱了她。

招待会上，导师被精彩纷呈的节目吸引，她对我说：“中华文化艺术真有魅力。”当中俄合唱歌曲《莫斯科郊外的晚上》响起，导师不自觉地哼唱起来，还拿出手机录下这个节目。库普佐娃教授说：“这个节目太暖心了，我要分享给我的家人和朋友。”

吸引导师的不仅有欢歌笑语，还有丰富的中国美食。那晚的年夜饭彻底征服了导师的味蕾。北京烤鸭的餐台前排起了长长的队伍，导师和我也加入其中，耐心等待了好久，终于轮到了我们。尝到嘴里过后，导师告诉我：“这和我之前在中餐厅吃的味道很不一样，鸭子皮脆，和柔软的肉形成对比，再配上黄瓜和甜咸味酱料，这样的融合简直是顶级美味！”我边吃边向导师介绍，北京烤鸭至今有600余年的历史，并且制作步骤复杂，工序繁多，还有另一种有趣的吃法是把剩下的鸭架油炸或做成一碗汤，非常美味。库普佐娃教授听了后，露出无限憧憬的表情，她说：“等我到中国后，一定会去爬长城、吃烤鸭。”我听到后感到开心又自豪。

在日常相处中，库普佐娃教授不止一次表达想去中国看一看。机会近在眼前，今年暑假，库普佐娃教授计划来中国调研，更深入地了解中国地区发展和文化。教授将从哈巴罗夫斯克边疆区出发去黑龙江哈尔滨和辽宁沈阳，随后去北京和上海。教授曾问我是否可以帮她制定路线以及购买沈阳去北京的高铁票，她说：“听说中国高铁非常发达、速度快，我很想体验一下！”

得知教授即将来中国调研后，我感到十分开心，希望帮她多做些工作，顺利开启中国之旅。相信库普佐娃教授通过这次中国行能更直观感受、了解中国的发展成就，为她的研究提供新的灵感和观点。作为留俄学子其中一员，我在海外会继续讲好中国故事，努力成为中俄友好关系的推动者。

(责编：李昉、郝孟佳)