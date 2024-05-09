邱晓琴

刘尊正在领着学生唱诵古诗词。

受访者供图

在北京语言大学多媒体教室里，一堂名为“唱读古诗学汉语”的课程吸引了来自不同国家和地区的留学生。他们一边唱读高歌，一边跟随音乐做手势舞动作，品味一首首经典古诗词中的韵味。

这门课的主讲人是词曲作家刘尊。自2020年课程设立以来，这种通俗易懂、寓教于乐的授课形式，受到众多留学生的欢迎和喜爱，他们的“古诗词唱诵团”还受邀出现在多个大型活动舞台上。

在刘尊看来，通过讲、读、诵、吟、唱，结合古诗词沙画欣赏、手势舞等形式开展的这种传统文化阅读方式，可以称之为“音乐阅读”。

“音乐是没有国界的语言。学生们唱着歌学古诗，5分钟就能学会1首古诗词歌曲。一整节课下来，他们对于诗词的意境也谙熟于心了。”刘尊说。

在“音乐阅读”中，留学生逐渐喜欢上了中国传统文化。来自俄罗斯的留学生郁欣可从2022年开始跟随刘尊学唱中国古诗词。如今就读于清华大学的她，每周五下午都会骑着单车赶到北京语言大学来上刘尊的课。目前，郁欣可已经录制完成近10首刘尊作曲的古诗词歌曲。

对于未来，郁欣可说，因为喜爱中国古诗词歌曲，她准备毕业后留在中国，继续和刘尊老师学唱古诗词，并且希望从事古诗词歌曲的演唱工作，让更多家乡人听到和学唱中国古诗词歌曲。

2023年6月，“中外学生王安石诗词唱诵对话大会”在北京语言大学举行，刘尊是整场演出总策划、导演和全部古诗词歌曲的作曲人。北京语言大学校长段鹏认为，这是一次中外师生“通过深入对话和实际行动获得心与心的共鸣”的实践和尝试。

刘尊对于“音乐阅读”的探索始于10年前的一次书店之旅。“当时很多小朋友家长来找我，说现在孩子能唱的儿歌特别少，想让我帮他们写一些新的儿歌。在逛新华书店时，一套厚厚的《唐诗三百首》让我有了灵感。”于是，就有了刘尊谱曲的第一首古诗词歌曲《望庐山瀑布》。

刘尊把这首歌教给家长后，歌曲很快就在孩子中传开了。从此，家长和孩子的喜爱，推着刘尊往前走。如今，刘尊已完成中华古诗词作曲、演唱录制、出版近2000余首。他作曲的小学语文义务教科书中全部古诗词歌曲，由人民教育出版社出版，成为人教版古诗词唱诵内容。

在刘尊看来，中华民族五千多年的璀璨文明，是取之不尽、用之不竭的宝贵文化财富。“谱曲成歌的过程，就是一次次用音乐与古人对话的过程。我感觉自己只是一名记录者和书写者，旋律就来自那个遥远的年代。”刘尊说。

2000年，《用音乐学古诗》一书出版，该书将小学语文课本中的75首古诗词进行谱曲并组织演唱录制。这些古诗词由翻译家许渊冲翻译成英文，画家仇立权进行插图绘制，作曲选用了刘尊的作曲版本。

刘尊表示，期待人们对传统文化的重视和喜爱能够一直延续下去，让更多国际友人与当代青年，在传统文化的创新传承中感受中华优秀传统文化的魅力。

(责编：李昉、郝孟佳)