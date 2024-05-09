人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“唱读古诗学汉语”受中外学子欢迎

邱晓琴
2024年05月09日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　刘尊正在领着学生唱诵古诗词。
　　受访者供图

　　在北京语言大学多媒体教室里，一堂名为“唱读古诗学汉语”的课程吸引了来自不同国家和地区的留学生。他们一边唱读高歌，一边跟随音乐做手势舞动作，品味一首首经典古诗词中的韵味。

　　这门课的主讲人是词曲作家刘尊。自2020年课程设立以来，这种通俗易懂、寓教于乐的授课形式，受到众多留学生的欢迎和喜爱，他们的“古诗词唱诵团”还受邀出现在多个大型活动舞台上。

　　在刘尊看来，通过讲、读、诵、吟、唱，结合古诗词沙画欣赏、手势舞等形式开展的这种传统文化阅读方式，可以称之为“音乐阅读”。

　　“音乐是没有国界的语言。学生们唱着歌学古诗，5分钟就能学会1首古诗词歌曲。一整节课下来，他们对于诗词的意境也谙熟于心了。”刘尊说。

　　在“音乐阅读”中，留学生逐渐喜欢上了中国传统文化。来自俄罗斯的留学生郁欣可从2022年开始跟随刘尊学唱中国古诗词。如今就读于清华大学的她，每周五下午都会骑着单车赶到北京语言大学来上刘尊的课。目前，郁欣可已经录制完成近10首刘尊作曲的古诗词歌曲。

　　对于未来，郁欣可说，因为喜爱中国古诗词歌曲，她准备毕业后留在中国，继续和刘尊老师学唱古诗词，并且希望从事古诗词歌曲的演唱工作，让更多家乡人听到和学唱中国古诗词歌曲。

　　2023年6月，“中外学生王安石诗词唱诵对话大会”在北京语言大学举行，刘尊是整场演出总策划、导演和全部古诗词歌曲的作曲人。北京语言大学校长段鹏认为，这是一次中外师生“通过深入对话和实际行动获得心与心的共鸣”的实践和尝试。

　　刘尊对于“音乐阅读”的探索始于10年前的一次书店之旅。“当时很多小朋友家长来找我，说现在孩子能唱的儿歌特别少，想让我帮他们写一些新的儿歌。在逛新华书店时，一套厚厚的《唐诗三百首》让我有了灵感。”于是，就有了刘尊谱曲的第一首古诗词歌曲《望庐山瀑布》。

　　刘尊把这首歌教给家长后，歌曲很快就在孩子中传开了。从此，家长和孩子的喜爱，推着刘尊往前走。如今，刘尊已完成中华古诗词作曲、演唱录制、出版近2000余首。他作曲的小学语文义务教科书中全部古诗词歌曲，由人民教育出版社出版，成为人教版古诗词唱诵内容。

　　在刘尊看来，中华民族五千多年的璀璨文明，是取之不尽、用之不竭的宝贵文化财富。“谱曲成歌的过程，就是一次次用音乐与古人对话的过程。我感觉自己只是一名记录者和书写者，旋律就来自那个遥远的年代。”刘尊说。

　　2000年，《用音乐学古诗》一书出版，该书将小学语文课本中的75首古诗词进行谱曲并组织演唱录制。这些古诗词由翻译家许渊冲翻译成英文，画家仇立权进行插图绘制，作曲选用了刘尊的作曲版本。

　　刘尊表示，期待人们对传统文化的重视和喜爱能够一直延续下去，让更多国际友人与当代青年，在传统文化的创新传承中感受中华优秀传统文化的魅力。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部