人民网北京5月8日电 （记者郝孟佳）6日，2024中国物流论坛暨第十五届物流文化节在北京物资学院开幕。本届物流文化节以“物流教育三十载·乘势聚力开新元”为主题，来自社会各界的嘉宾共800余人参加了论坛。

中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会会长任豪祥指出，我国从物流大国向物流强国迈进的新征程中迫切需要大批高端物流人才。要用好物流新质生产力，加快物流产业数字化转型和智慧化改造，构建数字共享、协同共生的智慧物流生存生态体系，为物流强国建设，为中国式物流现代化高质量发展而团结奋斗。

北京物资学院党委副书记、院长左敏介绍，学校于1994年开办了国内高校第一个物流管理专业，经过30年的不懈努力，已经形成了以物流管理、供应链管理专业为主干，物流工程专业、采购管理专业、质量管理工程专业为支撑的全系统、全覆盖、全链条的现代物流教育完整体系，为物流与供应链行业输送了大批优秀的领航者与管理人。

北京物资学院物流学院院长姜旭指出，30年来，学院完成了从物资管理到物流管理，再到供应链管理的“物流教育”范式转移。希望物流教育工作者能够以更为灵活、开放、多样的课程体系，展现新时期融汇“东西文化”的学术风范、体现“宽容开放”的价值取向、彰显“独立诚信”的道德底蕴，助力更多物流人实现自己的梦想。

论坛上，与会嘉宾围绕科技对行业发展的影响等内容进行深入探讨，旨在洞悉产业新机遇、新变局，有力支撑现代物流企业转型升级和现代化产业体系建设。物流学院师生代表还向全体物流人发起了“5月6日：物流人的节日”倡议。

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