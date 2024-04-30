人民网北京4月30日电 （记者李昉）在“五一”国际劳动节即将到来之际，北京市教委启动“快乐过五一”主题活动，并发出中小学生“快乐过五一”的倡议，希望家庭、学校、社会携手，共同助力孩子的快乐成长。

倡议指出，希望中小学校变“作”业为“做”业，加大力度减少书面的、机械性的、重复性的作业，让学生从伏案的“作”业中解放出来，在“做”业中涵养身心、开阔眼界，鼓励学生走到户外、走向运动、走入社会、走进自然。希望家长“大手”拉起“小手”，通过一同踏青、阅读、劳动等增进亲子关系。让孩子参与适量的、力所能及的家务劳动，通过劳动增进亲子间的沟通和陪伴。各中小学生社会大课堂资源单位在“五一”期间为学生提供丰富多彩的公益性主题活动，让孩子们走出家门、走进社会大课堂，在博物馆、图书馆、科技馆、运动场等丰富的社会生活场景中收获快乐和成长。

记者从北京市教委了解到，为了让孩子们快乐过“五一”，北京部分中小学已设计了丰富多彩的假期活动，希望实现从“作”业到“做”业，带领学生收获知识和快乐。

北京市东城区西中街小学在提高作业设计质量的基础上，减量增效，已形成法定节假日无作业的惯例；北京市东城区黑芝麻胡同小学开展五一“悦·纳”阅读主题活动，向学生传授书籍整理归纳的小技巧，带领学生建立属于自己的阅读空间；北京市门头沟区黑山小学分学段为学生设计了菜单式“五一”实践活动，引导学生尝试烹饪、收纳、垃圾分类、楼道清理等劳动技能。

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