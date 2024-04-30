人民网北京4月30日电 （记者李昉）28日，五一小学教育集团举行主题为“劳动筑梦未来，奠基幸福人生”的劳动教育实践现场会，通过劳动课堂观摩、兴趣社团参观以及主题论坛研讨等形式，展示学校多年来的劳动教育发展成果。

北京海淀区五一小学劳动教育实践现场会举行。北京市教委供图

当日，五一小学的教师们通过16节劳动现场课，展示了如何将传统学科教学与劳动教育巧妙融合；手编剪纸、无人机表演……15个社团的劳动成果展让学生们体悟团队合作的力量；学生们还带来了校园剧《时光中的金苹果》，运用人工智能技术，讲述学校70年劳动教育的传承和创新历程。

北京市教育学会常务副会长唐亦勤表示，此次会议既是对以五一小学为代表的中小学劳动教育发展成果的一次检阅，也是对海淀区乃至北京市劳动教育工作推进情况的一次审视，有助于加强校际之间的学习交流与互通互融。

“学校劳动教育的进步，离不开家校社的协作共育。”研讨会上，中国教育学会学术委员会主任、清华大学教授谢维和，十一学校校长田俊，以及家长与学生代表，围绕劳动的育人价值、小初衔接课程劳动育人效果、品质塑造以及启蒙教育等议题展开对话。

北京市海淀区教委副主任赵霞表示，海淀区各中小学要立足校史校情，推动劳动教育特色发展；深化家校社协同育人，设计好校内外课程；勇于突破创新，在接下来的劳动教育攻坚阶段深耕厚植、创新实干。

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