原标题：第28届“中国青年五四奖章”评选揭晓

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。为表彰先进、树立标杆，充分发挥青年典型模范带头作用，激励和引导广大青年踔厉奋发、砥砺前行，以昂扬的奋斗姿态投身全面建设社会主义现代化国家新征程，共青团中央、全国青联决定，授予王传超等30名同志第28届“中国青年五四奖章”，授予中铁四局雅万高铁项目部青年突击队等20个青年集体第28届“中国青年五四奖章集体”。

荣获第28届“中国青年五四奖章”的分别是：厦门大学人类学研究所所长、教授、博士生导师，厦门大学社会与人类学院、生命科学学院双聘教授王传超，新疆生产建设兵团一七零团丝路沙棘生物科技有限公司总经理王军扬，中国第一汽车股份有限公司研发总院电机电驱动开发部高级主任王斯博，华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师尹海帆，陕西省渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社理事长石宇锋，北京旷视科技有限公司联合创始人兼首席执行官印奇，中船（天津）船舶制造有限公司党委书记、董事长朱平，湖南省衡阳县台源镇台九村党总支委员、村委会主任、湖南省嘉穗农业发展有限公司总经理朱霞（女），中国航空工业集团有限公司沈阳飞机工业（集团）有限公司13厂钳工华成祥，浙江省宁波市海曙区志愿者协会副秘书长孙嘉怿（女），黑龙江省安达市任民镇中心小学教师李平，中国商飞上海飞机制造有限公司C919事业部主任李青，广西玉林市博白县凤山镇峨嵋村党总支部书记、村委会主任李春燕（女），中国航空工业集团有限公司中航西安飞机工业集团股份有限公司工艺员李萌月（女），山东高等技术研究院研究员吴小虎，92950部队参谋长、一级飞行员张敏，民航数据通信有限责任公司航安监视部经理陈勇岳，中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路勘察设计技术队长、新藏铁路副总设计师罗锋，重庆医科大学附属第一医院精神科党支部书记、副主任、教授、博士生导师周新雨，鞍钢集团钢铁研究院焊接与腐蚀研究所副所长、研究员胡奉雅（女），中国核工业集团有限公司核工业理化工程研究院四所副所长、研究员、硕士研究生导师姜磊，琼台师范学院附属永兴学校幼儿园园长洪美叔（女），黑龙江省国家安全厅干警晋鹏，河北省残疾人游泳队运动员郭金城，甘肃省武威市古浪县八步沙林场管护员郭玺，广西出入境边防检查总站崇左边境管理支队凭祥边境管理大队大队长黄昌立，广东省中山市技师学院高级实习指导教师梁嘉伟，中华人民共和国浦东海事局海区海巡执法大队副大队长、“海巡01”轮船长詹春珮（女），南京大学现代工程与应用科学学院教授、博士生导师谭海仁，山西晋青年数字全媒体运营有限公司党支部书记樊江。

荣获第28届“中国青年五四奖章集体”的分别是：中铁四局雅万高铁项目部青年突击队，31622部队43分队，中国铁道科学研究院集团有限公司CR450科技创新工程关键系统研发和试验青年团队，中央宣传部“学习强国”学习平台青年团队，中国华能集团有限公司华能山东石岛湾核电有限公司运行部，北京市门头沟区潭柘寺消防救援站，中北大学极端环境特种传感与测试创新研究团队，内蒙古电力集团阿拉善额济纳供电公司黑鹰山供电所，哈尔滨工程大学水声通信与定位技术创新团队，上海外高桥造船有限公司邮轮项目部大型邮轮建造管理团队，紫金山实验室6G关键技术攻关团队，中国电建华东勘测设计研究院白鹤滩水电站勘测设计团队，安阳师范学院甲骨文传承研究创新团队，武汉大学南北极科学考察团队，广州中医药大学青蒿抗疟援外医疗队，高海拔宇宙线观测站研制团队，云南大学多年生稻团队，敦煌研究院文物数字化保护团队，闽宁协作厦门大学宁夏研究生支教团，中国科学院新疆理化技术研究所光电功能晶体材料创新团队。（记者黄玥、董博婷）

(责编：李昉、孙竞)