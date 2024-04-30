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让班主任“脸上笑起来 腰杆挺起来”

2024年04月30日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：让班主任“脸上笑起来 腰杆挺起来”

说起班主任，你会想到什么？严肃认真、一丝不苟的严师，还是和蔼可亲、温暖包容的“家长”？无论是哪一种形象，你都须承认，班主任，是与你相处最久、感情最深厚的老师。

班主任，是学生培养和班级管理的“多面手”，不仅要精于教学，还要承担起班级日常管理、维护学生安全、促进家校沟通等重要责任。可以说，学生的健康成长和学校教育教学工作的正常开展，都离不开他们的付出。

然而，近年来，这个重要的岗位却让部分中小学教师“又爱又怕”。一些教师形容，作为学生和班级的“大管家”，班主任时常走在“抗压第一线”。如何为教师们“减负”，让班主任“轻装上阵”？记者采访了相关专家。

班主任是教师队伍的核心力量

班主任制度的诞生要追溯到1952年。彼时，国家教委发布《小学暂行规程（草案）》，提出小学各班采取教师责任制，各设班主任一人；《中学暂行规程（草案）》也规定，中学每班设班主任一人，由校长就各班教员中选聘，在教导主任和副教导主任领导下，负责联系本班各科教员指导学生生活和学习。自此，“班主任制”在我国正式实施。

一直以来，班主任都是教师队伍的核心力量。近年来，中小学教师任务重、压力大的话题被持续关注，压力之下，一些教师不愿意担任班主任，部分中小学校面临“班主任欠缺”的困境。

“虽然没有到无人可用的地步，但老师们当班主任的积极性确实不高。”云南省保山市第一中学校长付飞告诉记者。

付飞解释，之所以存在这样的心态，很大程度上在于班主任待遇与其所要承担的工作不成正比。“以云南为例，中小学班主任待遇不高，大部分学校的班主任津贴只有两三百元，一些学校只能‘象征性给一点’。”

但班主任一日也不可缺少。为此，云南省各中小学和相关部门采取诸多措施，调动教师尤其是青年教师积极性。付飞透露，云南省将班主任履职经历纳入教师职称评定条件，以此鼓励青年教师担任班主任；有的县中和乡镇中学规定，教师须具备五年班主任履职经历才能申请工作调动。

在北京，中小学也存在班主任任职意愿不强的现象。北京市石景山外语实验小学校长刘世彬向记者介绍，石景山区规定，“30至35人班级的班主任每月补贴3000元，由于小学配备副班主任，通常班主任补贴2250元，副班主任补贴750元。”虽然班主任补贴“提上去了”，但刘世彬仍感觉，“真正愿意做班主任的教师不是特别多”。

“一方面是班主任需要处理的‘杂事’太多，有很多教学任务之外的事务性工作；另一方面是家校沟通容易出现一些问题。”刘世彬坦言，“老师们工作很努力，但很难做到‘滴水不漏’。”

班主任是教学生活的多面手

2023年，一项对上海市静安区中小学职业初期班主任的调研显示，分别有11.65%和63.35%的受访老师在班主任工作中感到“压力极大”和“压力较大”；在多种压力来源中，“自我期望高”一项的选择率达到了48.94%，体现了职业初期班主任对岗位胜任的专业追求。

这一点，也被云南省兰坪县第一中学班主任郝亮提及。“读大学开始，我的目标就是当老师、当班主任。可以说，当班主任是我从业的‘初心’。但近几年，压力明显增加。”

工作时间延长是郝亮的一大困扰。早晨6点半到教室，已成为他十多年如一日的习惯，晚上有晚自习或值班任务时，23点之后才能回家。通常到家时，自己的孩子已经入睡，无法为他提供有效的陪伴，对家庭的关注也相对较少。即便是周末，作为班主任的郝亮也经常保持全天候工作状态，“每周只有周日下午休息，等到晚上学生返校，就又要到班看晚自习了”。

源于自我的“初心”是驱动班主任工作的力量源泉，而来自外界的要求和期望则是班主任不得不面对的现实问题。“社会、学校和家长对老师的要求是不一样的。”上海市某初中班主任李杰坦言：“社会希望老师多培养全面发展的有用人才，学校要求我们兼顾学生的安全、学习和综合能力塑造与健康发展，而家长往往更看重成绩、希望孩子考个好学校。从宏观层面到微观层面，我们都要对照检查，努力让每一个孩子都成长成材。”

如李杰所说，尽管在助力学生健康成长和全面发展的大方向上，社会、学校和家庭是一致的，但在具体育人过程中也难免出现矛盾。刘世彬举例，孩子之间的小磕碰、小摩擦很正常，班主任通常能够很好地化解冲突、引导学生解决问题，但部分家长往往坚持出面干涉，又导致班主任花费大量时间处理家长之间的问题。

用尊重和呵护温暖班主任的爱岗之心

教育部公布的数据显示，2023年上半年共有427.3万人报名教师资格考试。这说明大量新鲜血液正持续涌入、不断壮大我国教师队伍。也正因如此，为班主任营造更好的从业环境，让中小学教师们愿当、爱当、当好班主任，是当下亟需深入研究解决的问题。

中南大学公共管理学院讲师雷望红认为，应适当提高班主任补贴。班主任是学校和学生、学校和家庭之间的桥梁，承担着大量非教学任务。有关部门和学校应制定与班主任工作量相匹配的津贴标准，提高班主任待遇，为班主任工作提供切实支持。

“可考虑将班主任工作折算为一定的工作量或课时。”江苏省淮安市实验小学校长陈广东建议：“还可考虑单独设置班级管理类职称评定，改善班主任的工作境况，推动班主任工作专业化发展。”

“由于班主任的事务不断增加，可以考虑增设副班主任岗位以协助管理班级事务，进而减轻班主任工作压力。不过，减轻班主任形式主义工作负担，才是减负的重中之重。”雷望红说。

对于普遍困扰班主任的家校关系问题，雷望红直言，“不要一出现家校矛盾，就把板子打在班主任身上”。

“我们通过调研发现，在大多数家校矛盾中，家长和老师的出发点都一样，就是为了学生好。因此，对于一些合理的情境性约束，各方应当给予教师尤其是班主任更多理解和包容。”雷望红表示，“目前，学校和上级部门应进一步健全科学的班主任保护机制，做好家校矛盾出现时班主任的责任界定，为他们开展育人工作提供良好环境。”

山西省忻州市的一名校长向记者介绍，他所在的中学里，班主任积极性普遍较高。“要懂得、学会保护、呵护、爱护班主任，不要遇事就把班主任推到第一线。”该校长指出，在家校关系方面，学校须有担当，让班主任感到“有支柱、有靠山”；在日常工作中，管理干部要冲在前面，以身作则，营造尊重教师的良好氛围。唯有如此，才能让班主任“脸上笑起来，腰杆挺起来”。

从更深层面来看，为班主任“松绑”，也是为人才培养创造更好环境、舒展羽翼。雷望红指出，目前有些中小学过度强调规避风险，但实际上并不利于学生成长和学校管理。“小孩子调皮是天性，有的学校因为一次摩擦就把部分学生界定为‘问题学生’，单独划成一个班，导致这些孩子学习成绩越来越跟不上，形成恶性循环。还有的学校动不动就请家长，这不仅给班主任造成很重的负担，也限制了儿童和青少年正常的社会交往。”

“教育制度和学校管理制度应当摒弃‘无菌环境’的教育观念，给予学生和老师适当空间，以此支持越来越多的老师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让他们在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。”雷望红最后说。

（记者 晋浩天 通讯员 聂一丹）

(责编：李昉、孙竞)

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