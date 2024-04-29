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清华大学生物系复系40周年 培养六千余名毕业生

2024年04月29日10:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月29日电 （记者李昉）近日，清华大学生物系复系40周年纪念大会举行。复系40年来，清华大学生物科学与技术系和生命学院共培养了3743名本科生，854名硕士生，1887名博士生。

中国科学院院士、清华大学党委书记邱勇表示，清华大学要胸怀“国之大者”，强化使命担当，以更多原创性、颠覆性创新成果服务国家科技自立自强，为保障人民生命安全和身体健康、维护国家生物安全提供有力支撑。希望生命学院保持敢为人先的进取精神，落实立德树人根本任务，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。

中国科学院院士、清华大学生命科学学院院长时松海表示，学院将继续本着“保持优势、重点突破、学科协同、整体跨越”的原则，落实高质量发展要求，力争取得更多有重大突破的原创性基础研究和应用研究成果，建设国际一流的人才培养高地和合作交流中心，引领全球生命科学和生物技术的发展。

中国科学院院士、生物系复系首任系主任蒲慕明鼓励年轻科研工作者，要做“探险家”，敢于找到新天地，领军科学家要做“导游”，带领大家探索新天地。

作为清华大学生命学院首任院长，中国科学院院士、西湖大学校长施一公回顾了在清华求学的美好时光并表示，清华生命学科的发展是无数人共同努力的结果，自己曾参与其中赓续接力感到无比幸运。

会上还特设“致敬前辈”环节，嘉宾们一同为早期参与复系工作并作出突出贡献的退休教师颁发勋章，校友代表和学生代表为他们献上鲜花。

(责编：李依环、熊旭)

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