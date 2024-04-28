新华社北京4月28日电（记者杨湛菲）记者28日从教育部获悉，教育部办公厅近日印发关于建立健全义务教育控辍保学常态化报告工作机制的通知，要求各地强化省市统筹，落实县级主体责任，指导“一县一案”“一校一案”完善控辍保学方案，切实加强辍学学生劝返复学工作，形成常态化抓好控辍保学工作的机制。

通知提出，各地要通过“四查三比对”（查户籍、查学籍、查在校学生、查脱贫户适龄儿童少年，用户籍与学籍比对适龄失学儿童少年、用学籍与在校学生比对辍学学生、用辍学学生与脱贫户数据库比对脱贫户辍学学生）、“铁脚板摸排”（登门入户查无户籍、无学籍、实际未上学学生）等方式，摸清工作底数。严防学生“名在人不在”脱离学校教育与管理，导致其遭受侵害或走上违法犯罪道路。

各地还要做好重点人群监测，把孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童、留守儿童、困境儿童、随迁子女、涉案未成年人等特殊群体作为重点排查和监测对象，准确掌握特殊群体学生就学情况。学校要及时发现并核实缺勤学生情况，加强家校联系，防止学生辍学。各县区每年春季、秋季开学时节，要确保开展一次“学校全覆盖、学生逐一核”式的进校、入户实地深度调研工作。

此外，教育部会同有关部门，定期将有关信息比对中发现的疑似辍学学生数据通过全国基础教育管理服务平台下发各地。各地要及时核实处理，按照有关规定加强劝返复学，做好每次劝返记录，实行动态销号管理。各地在工作中发现的新增疑似辍学和辍学学生信息，要及时录入管理服务平台，确保真实准确、不漏一人。

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