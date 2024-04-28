人民网北京4月28日电 （记者孙竞）日前，“看见·预见：学生欺凌防治专题研讨会”在北京教育学院召开。会议聚焦学生欺凌防治这一学校安全领域的重难点问题，从理论分析、实践探索和国际经验等层面探讨当前学生欺凌的应对之策。

中国教育学会副秘书长赵应生表示，学生欺凌综合治理是中小学安全工作的重点与难点，涉及亿万学生的身心健康、家庭幸福。系统深入推进学生欺凌防治，要充分认识学生欺凌防治的重要性，主动发现学生欺凌现象和苗头，提前预防和处置；着力加强学生欺凌防治的学术研究，形成可用、好用、管用的研究成果；深入开展学生欺凌防治的交流合作，推动跨部门、跨地区的经验交流和合作攻关。

研讨会上，三位学校安全领域的专家分别从不同视角作主题报告。中国教育学会中小学安全教育与安全管理专业委员会理事长、北京教育学院科研处处长李雯从学生欺凌的认识澄清、突出特点和学校防治学生欺凌的行动要点等三个方面解析了当前学生欺凌防治的认识与实践。天津市教科院教育法治与评估研究所所长方芳以“宽容而不纵容：学生欺凌处置的法律依据与实践应用”为主题，结合实践案例，细致分析了学校欺凌处置的法律依据和基本流程。联合国儿童基金会驻华办事处高级官员王海燕基于学校安全教育的全球视野，分享了学生欺凌防治方面的国际经验和实践模式。

在圆桌论坛环节，围绕“学校防治学生欺凌的现实困境与有效突破”这一主题，与会专家学者和一线教育工作者展开了对话和交流，梳理当前学校防治学生欺凌的突出问题，总结应对问题的实践策略与有效方法。

北京教育学院党委书记肖韵竹介绍，未来，学院将从三个方面为学生欺凌防治提供专业支持。一是组建专业团队，深入开展学生欺凌防治的课题研究，积极探索学生欺凌防治的实践模式和有效策略；二是持续开发针对学校管理者、学科教师、班主任等群体的学生欺凌防治专题课程，为北京、京津冀地区乃至全国中小学开展学生欺凌防治提供实践策略；三是基于自身学术研究和教学实践，面向学生和家长开展欺凌防治的公益培训，为学生欺凌防治提供专业的社会服务。

据悉，此次研讨会由北京市教育委员会指导，北京教育学院、中国教育学会中小学安全教育与安全管理专业委员会、首都基础教育系统校园安全工作专家咨询委员会联合举办。

(责编：李依环、熊旭)