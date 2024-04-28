人民网北京4月28日电 （记者孙竞）近日，教育部办公厅印发《关于建立健全义务教育控辍保学常态化报告工作机制的通知》（以下简称《通知》），决定建立义务教育控辍保学常态化报告工作机制，严防学生“名在人不在”脱离学校教育与管理，导致其遭受侵害或走上违法犯罪道路。

《通知》指出，要强化省市统筹，落实县级主体责任，指导“一县一案”“一校一案”完善控辍保学方案，确保工作要求落实落小落细，切实加强辍学学生劝返复学工作，形成常态化抓好控辍保学工作的机制。

《通知》要求，各地要通过“四查三比对”（查户籍、查学籍、查在校学生、查脱贫户适龄儿童少年，用户籍与学籍比对适龄失学儿童少年、用学籍与在校学生比对辍学学生、用辍学学生与脱贫户数据库比对脱贫户辍学学生）、“铁脚板摸排”（登门入户查无户籍、无学籍、实际未上学学生）等方式，摸清工作底数。县级教育行政部门要在此基础上建立“三本台账”，即建立适龄儿童台账（含随迁子女）、疑似辍学学生台账（含失学学生，下同）、辍学学生台账，并根据自查结果等动态更新，做到人账相符。

《通知》提到，各地要把孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童、留守儿童、困境儿童、随迁子女、涉案未成年人等特殊群体作为重点排查和监测对象，准确掌握特殊群体学生就学情况，健全辍学学生快速发现与响应机制。

《通知》明确，各地要建立健全“四个一”报告机制。一是学校一月一报告，对疑似辍学或辍学的学生，及时纳入相应台账，并向主管教育部门上报；二是县区一季度一复核，每季度对各校报送的辍学学生数据进行复核，每年春季、秋季开学时节，组织进校、入户实地深度调研；三是地市一学期一调研，重点指导各县（市、区）工作落实；四是省级一学年一评估，每学年组织对辖区内控辍保学工作情况进行评估和指导，并将评估结果报教育部。

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