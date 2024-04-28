原标题：安徽：新质生产力发展脉搏强劲

今年一季度，安徽省制造业增长8.4%，其中装备制造业增加值增速达13.5%。随着安徽先进制造集群加速建设，以汽车、电子信息等为代表的装备制造业正日益壮大。日前，记者跟随安徽“筑梦现代化 共绘新图景”集中采访团，辗转安徽宣城、芜湖、滁州三地市调研采访，切近触摸江淮新质生产力发展的强劲脉搏。

“我们自主研发的高精度RV减速器，为工业机器人装上了稳定可靠的‘中国关节’。企业产品价格较国外同类竞品降低至少50%。”在安徽省宣城市安徽云华智能装备有限公司，企业“科技副总”刘勇指着数十台“翩翩起舞”的六轴工业机器人说。

2023年4月，合肥工业大学宣城校区机械教工党支部书记刘勇受聘成为企业的“科技副总”。从2023年起，宣城市选派21名“科技副总”进入企业，力争在三年内实现重点产业全覆盖，让“科技副总”帮助当地企业解决技术难题，送去发展“特效药”。

无独有偶，在安徽芜湖，西安电子科技大学芜湖研究院于2017年落户当地，为芜湖战略性新兴产业提供第三代半导体、汽车电子、机器人及智能制造等领域的共性技术研究服务，同时开展人才培育，助力地方产业转型发展。

“自落户以来，西电芜湖研究院已陆续培养了三届、400余名研究生，2023年研究院又获得为当地培养6名博士生的特殊名额。”西安电子科技大学芜湖研究院副院长王东自豪地说，“我们扎根芜湖，服务芜湖！”

以科技创新引领产业创新，让人才培养携手企业发展。当前，安徽正加速打造新质生产力发展高地。2023年，安徽装备制造业全年营收突破1万亿元，成为首个破万亿的新兴产业。如今，工业机器人、高端数控机床等7个重点细分领域正成为安徽打造国内重要高端装备制造产业集群的发力点。

作为具备全球竞争优势并实现供应链安全可控的产业，先进光伏是安徽工业经济实现规模跃升的重要支撑。目前，安徽光伏玻璃产量占全国1/2以上、逆变器产量占全国1/3、组件产量占全国1/4左右。仅在安徽省滁州市一地，一粒小小的“石英砂”就延展出一条千亿光伏产业链。

“千万别小看这粒‘砂’，它在太阳能光伏压延玻璃构成成分中占比超过65%。而凤阳拥有目前全国储量最高、品质最佳的石英砂矿，完全能够满足我们的生产需求。”在安徽滁州凤阳县，安徽福莱特产业园办公室主任詹小伟介绍，目前企业的光伏玻璃窑炉正全力生产，以满足下游光伏组件企业需求。

“我们拥有16条产线，12个重要工艺节点，实现了100%的产品全流程检测。”在凤阳正泰太阳能科技有限公司，负责人李龙庭兴奋地告诉记者，企业一期8GW太阳能电池生产项目从厂房建设到投产仅用了174天。

“产品技术创新、工艺流程管控以及规模化生产是我们在行业激烈竞争中立于不败之地的‘法宝’。”李龙庭在接受采访时坦言，对整个光伏产业而言，保持“适度竞争”有利于淘汰行业内落后产能，实现全行业高质量发展。

由于太阳能、风能发电受到时间、地理因素限制，配属新型储能设备成为拓展全球新能源布局不可或缺的环节。“大型储能设备能够解决光伏电站4小时内的短时储能问题，我们的产品设计寿命可以在25年时间里满足12000次循环。”在位于安徽省滁州经济技术开发区的天合储能（滁州）有限公司，企业总经理张春涛详细介绍企业生产状况，“在以滁州为中心半径300公里范围内，公司产品供应链匹配度超过90%——这就是我们落户滁州的理由！”

据了解，滁州经开区抢滩登陆先进光伏和新型储能产业的前瞻举措，使得园区2023年规上工业增加值增幅达8.9%。

（记者 马荣瑞）

(责编：李昉、李依环)