原标题：中关村论坛首次聚焦高校科技成果转化

4月27日上午，中关村论坛中关村国际技术交易大会高校科技成果转化促进大会在北京工业大学开幕。活动现场，高性能弹性体材料3D打印及其航天应用、力控型轻量化人机柔性协作机器人、半导体芯片结温与电子系统热阻构成无损检测设备等一批科技成果精彩亮相。这也是中关村论坛年会首次设立高校科技成果转化促进大会。

数据显示，我国高校专利转化率约为3.8%，企业专利转化率约为50%，科研院所专利转化率约为11.8%，高校科技成果转化仍具有较大空间。与会专家学者纷纷表示，高校作为科技创新的策源地和科技成果转化的供给端，是推动科技创新“从零到一”的动力源。

此次大会吸引了百余所高校与百余家企业参与，旨在为创新要素搭建集中聚集、重点推介的平台，推动高新技术与市场需求“直接对话”，让更多原创性、颠覆性科技成果从院校走进企业、从实验室走向生产线、从“书架”走上“货架”，更好发挥高校创新源头作用，以科技创新推动产业创新。

近年来，北京工业大学打造“三高五转”科技成果转化新模式，率先实践“先赋权后转化”“先使用后付费”等改革举措，着力探索在特定产业区发挥学校特色学科优势，解决特定企业发展难题，成效十分明显。

大会现场，北京工业大学化学与生命科学学院教授马雪梅团队的科研成果引人关注。该团队在专利赋权改革助力下，原创性地发现了氢气引发的全新愈合方式，并据此研发出新型氢敷料系列产品，有望开启医美和未来健康产业新赛道。

“高校处于创新联合体的上游，要发挥好科技创新策源作用。”北京工业大学党委书记姜泽廷告诉记者，在中关村论坛期间，将有来自全国的教育家、科学家、工程师、企业家、金融家和技术经理人充分对接，共同实践“高校搭台、科技唱戏、企业主体、政府统筹、加速转化”的新模式。

据了解，各高校携带参会的高水平科技成果主要涵盖未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间等6大领域。其间，高校、企业与政府部门负责人还将以主旨报告、主题论坛等形式，共同探讨校地企深度融合，促进科技成果转化的新模式。

此次大会共征集科技成果转化机制创新经验和高水平科技成果转化案例500余项，发布《高校科技成果转化创新机制》《高校科技成果转化优秀案例》《百所高校科研成果荟萃》等成果，展示了高校科技创新的强大活力。

（记者 董城 李春剑）

(责编：李昉、李依环)