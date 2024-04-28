原标题：贵州发现菊科植物新种马岭河小苦荬

科研人员制作的马岭河小苦荬生境及形态特征图 资料图片

近日，由贵州省野生动物和森林植物管理站与贵州大学林学院植物学团队组成的联合调查队在贵州兴义世界地质公园马岭河峡谷进行野外考察时，发现菊科植物新物种马岭河小苦荬（Ixeridium malingheense）。相关研究成果已于近期在国际植物分类学期刊Phytotaxa第645卷第2期上发表。

据贵州大学林学院李志博士介绍，该新种基生叶为匙形或长匙形，叶柄长30毫米至55毫米；黄色花朵，头状花序，含6枚至7枚舌状花；瘦果呈棕色或浅棕色，长2毫米至3毫米，宽0.5毫米至1毫米。其叶、花、果的形态与菊科植物小苦荬属其他种区别明显。

经科研人员多次野外观察发现，马岭河小苦荬仅分布在模式产地兴义世界地质公园马岭河峡谷河岸边裸露的石灰岩上，共1个野生居群40余株，种群数量十分稀少，为马岭河峡谷特有种。

位于贵州省黔西南州的兴义世界地质公园，以三叠纪兴义动物群化石、三叠纪喀斯特峰林景观以及三叠纪岩相突变地质景观为主题特色。研究人员表示，马岭河小苦荬的发现，表明兴义世界地质公园具有丰富的生物多样性，值得开展进一步系统性的调查研究。（记者陈冠合、吕慎）

(责编：李昉、李依环)