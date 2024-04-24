云南省委常委、省委统战部部长，省人民政府副省长 张治礼

云南践行以教育家精神引领教师队伍建设，把爱党爱国爱学校爱学生作为基本要求，建设有师德有责任有情怀有水平的教师队伍，营造尊师重教社会风尚，以云岭教师之强支撑云南教育之强。

突出政治引领，在涵养师德师风中弘扬教育家精神。云南持续强化政治建设，不断锤炼广大教师忠诚于党的教育事业的政治品格，牢固树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。加强理想信念教育，把学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要指示有机融入到主题教育中，组织开展师德集中学习教育，并纳入各级各类教师职前培养、资格准入、职后培训和日常管理的全过程。制定实施《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》，建立健全教职员工准入查询制度，组织开展师德师风专项整治行动，将师德建设作为学校工作考核和办学质量评估的重要指标。加强思政工作队伍建设，连续15年举办高校思政课教师教学比赛，连续3年开展中小学班主任和思政课教师基本功展示交流活动，多措并举推进思政课教师“大学习、大培训、大练兵、大比武”。

突出立德树人，在厚植教育情怀中弘扬教育家精神。云南坚持增强广大教师立德树人的责任感，做有情怀有温度的好老师、大先生。充分激发班主任在控辍保学中的重要作用，全省15.5万名班主任强化家校社联动，确保了全省控辍保学实现动态清零。实施留守儿童、困境儿童关爱工程，建立教师与留守儿童“一对一”精准帮扶机制，组织万名党员挂联万人、万师访万家，2024年寒假组织教师上门家访10万人次，做到每个孩子都有人管、都有人爱、都有人帮助，不仅关注他们的生活、学习，更加关注孩子们的心理健康、亲情关爱，弥补家庭教育的缺失。

突出专业发展，在提升执教能力中弘扬教育家精神。云南坚持育才由育师开始，持续提升教师综合素质和专业素养，增强教书育人的能力和水平。聚焦书记校长队伍建设，以政治能力提升为重点，连续10年组织高校书记校长培训班，全面推进基础教育学校校长职级制改革，组织“万名校长培训班”，5年培训1万名优秀校长。聚焦教师专业素质整体提升，统筹建立国家、省、州（市）、县（市、区）、学校5级培训体系，每5年开展一轮教师全员培训。省级实施“义务教育青年教师培训计划”，5年培训3万名青年教师；各州（市）、县（市、区）和学校通过乡村教师培训、团队研修、送教下乡等项目，每年培训中小学幼儿园教师10万人次。建立“中小学幼儿园教师培训小学期制”，着力破解教师培训工学矛盾。聚焦示范引领，构建基础教育“三级三类”（省、市、县三级，教学名师、学科带头人、骨干教师三类）教师人才阶梯式发展体系，全省组建名师名校长工作室1941个，遴选2个职业教育“双师型”教师培养培训基地，入选“全国高校黄大年式教师团队”9个。

突出机制创新，在激发躬耕态度中弘扬教育家精神。云南坚持把教师作为教育发展的第一资源，多措并举持续优化教师管理和资源配置，激发广大教师积极投身教书育人事业热情。抓好教师补充，统一中小学各学段教职工编制标准，建立全省事业编制周转池制度，实现中小学教职工编制总量达标。每年统筹安排1600余个培养名额实施地方优师专项与省级公费师范生项目。创新机制优化资源，推动高校教师校际、校院、校企互聘兼职，支持高校外聘教师1.2万人次，全面推行义务教育教师“县管校聘”。分类分层实施“银龄教师”行动，吸引更多优秀退休人才从教。推进体育美育浸润行动计划，选派两批共2600名体育美育专业高校师生，到教育发展相对薄弱地区支教。统筹实施教育人才“组团式”帮扶、教育部直属高校托管帮扶、“省管校用”对口帮扶、省属高校托管帮扶、州（市）内优质普通高中托管帮扶“五个一批”帮扶模式，实现了高中县域托管帮扶、三级及以下公办普通高中帮扶“两个全覆盖”。

突出保障激励，在强化尊师重教中弘扬教育家精神。云南坚持营造尊师重教良好风尚，出台强师利师惠师政策，为教育家精神落地生根创造优良环境。落实教育优先发展，省委、省政府召开全省教育发展大会，实施教育高质量发展三年行动计划，明确从2023年起的3年内新增省级教育投入300亿元，倡导领导干部当好“编外校长”，实实在在帮学校和教师解难题、办实事，形成了“五级书记抓教育，党政同责办教育”的工作格局。强化教师工资保障，在高校实施“1＋N”绩效工资总量核定，落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策。乡村教师生活补助差别化政策实现原集中连片特困县全覆盖，惠及9500多所乡村学校的14万名教师。增强教师荣誉感，省委、省政府每年隆重举行教师节表彰活动，2018年以来，每年奖励500名教龄20年以上的优秀乡村教师每人10万元，激励广大教师坚守三尺讲台、潜心教书育人。

(责编：郝孟佳、熊旭)