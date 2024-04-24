广东省委常委、省人民政府副省长 王曦

强国必先强教，强教必先强师。广东深入学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要论述，着力将教育家精神融入深化新时代教师队伍建设改革，坚持优先谋划、优先发展、优先保障，以强师之策厚植人才培养、科技创新沃土，奋力在教育强国建设新征程中作出广东贡献，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

弘扬教育家精神，必须增强做好新时代教师工作的使命感与责任感。习近平总书记关于教育家精神的系统阐述，拓展了中国共产党人的精神谱系，体现了涵育担当民族复兴大任时代新人的迫切需要，是习近平总书记关于教育的重要论述的重大成果。弘扬践行教育家精神，是引领广大教育工作者坚定理想信念、增强教书育人使命感和责任感的重要契机，是做好新时代教师工作的目标方向。广东省委、省政府高度重视教育，坚持把教育摆在优先发展的重要位置，坚持把加强教师队伍建设作为最重要的基础工作抓实抓好。2023年教师节以来，广东组织开展了学习贯彻教育家精神的主题宣讲和系列座谈，并通过专家撰文、选树典范等形式推动对教育家精神的系统化、常态化学习。2024年新年伊始，广东省委、省政府以一号文件出台加快教育强省建设的意见，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，部署实施“新强师工程”等八大工程，明确提出大力弘扬教育家精神，提升教师躬耕教坛新境界。

弘扬教育家精神，必须不断深化新时代教师管理制度改革创新。广东是教育大省，拥有各级各类教师166万余人，这既是推动教育强省建设的重要保障，也对教师队伍高质量发展提出现实挑战。党的十八大以来，广东坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，大力推进高素质教师队伍建设。坚持改革、开放、创新“三大动力”，持续深入推进教师管理制度改革，破解教师队伍科学发展的体制机制障碍。深化中小学教师“县管校聘”管理改革，统筹教师配置和管理，不断优化教师队伍结构，推动基础教育优质均衡发展。健全职业院校教师管理制度，推动职业院校教师与企业工程技术人员、高技能人才双向流动。深化教师职称制度改革，建立健全分级管理服务机制，畅通教师专业发展渠道，向高校下放教师职称评审权，树立以“破五唯”为导向的职称制度和评价标准。创新教师资格管理制度，探索港澳台居民在内地申请中小学教师资格政策。

弘扬教育家精神，必须高标准推进新时代教师队伍建设。学习领会教育家精神，重在将习近平总书记的重要指示精神转化为建设高素质教师队伍的新实践。广东立足改革开放前沿，着眼教育高质量发展，教师队伍建设应有更高的理想追求、目标任务、素养要求，以深入实施“新强师工程”为抓手，健全“三大体系”，强化教师思想政治引领，高标准提升教师能力，营造尊师重教良好氛围。始终把党的建设放在首位，将全面从严治党落实到每个教师党支部，实施“双带头人”和“双培养”机制，力争让每一位党支部书记和党员骨干教师都成为党建引领、业务示范的标兵。严格落实师德师风第一标准，把教育家精神融入师德规范，创新师德教育方式，推行师德考核负面清单制度，严把教师师德关。将教育家精神纳入各级各类教师培养培训体系，融入教师综合素质和专业能力提升全过程。积极推进广东“新师范”建设，加大对师范院校和师范专业支持力度，夯实教师培养基石，优化优秀师资供给模式。升级省中小学“百千万人才培养工程”、“四名”工作室建设及省级高层次人才项目等发展支持平台，构建教育家型教师队伍成长支持体系。推动省域内教育优质均衡发展，持续实施“全口径全方位融入式对口帮扶”机制，持续提升全省教师专业素质能力。常抓不懈地提高教师地位待遇，营造教育家成长优良生态，弘扬尊师重教社会风尚。压实各级党委政府主体责任，不断提升教师政治地位、社会地位和职业地位，吸引和稳定优秀人才长期从教、终身从教。完善以“南粤优秀教师”为主的教师荣誉表彰体系，组织颁发乡村教师从教20年荣誉证书，建立新入职教师宣誓制度等，切实增强教师职业的荣誉感、成就感，激发教师成长内驱力和职业自豪感，使教育家精神成为广大教师的自觉追求。

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。今年初，广东召开全省高质量发展大会，吹响了建设现代化新广东的新一轮冲锋号。推动产业科技创新，发展新质生产力，关键在于畅通教育、科技、人才的良性循环。教师作为教育工作的中坚力量，既是教育强国的首要资源，也是科技强国的重要保障，还是人才强国的重要支撑。接下来，广东将持续深入学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要论述，把弘扬和践行教育家精神融入教师队伍建设的全过程各方面，持续为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

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