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儿童文学国际传播嘉年华开幕

让童话出海乘风破浪

本报记者 黄敬惟
2024年04月24日08:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第九届童话大会暨儿童文学国际传播嘉年华现场。
　　主办方供图

　　童书跳蚤集市上，孩子们吆喝着售卖童话书、玩具和小手工艺品，再用赚来的钱购置新书；巡场直播中，主播用热情洋溢的话语向观众推介当地的文旅资源；景区的特色馆里，前来游玩的孩子手持盖章卡，参与各种“绿色护苗”游戏挑战集章，度过欢乐时光……日前，第九届童话大会暨儿童文学国际传播嘉年华在浙江省武义县举行。此次活动以“奇幻武义·泉是童话”为主题，全国童话作家、编辑、学者、儿童文学创作爱好者相聚于此，共享一段童话之旅。

　　童话诠释着人类对于真善美的追求，可以跨越不同的语言、民族和文化背景。近年来，武义整合当地生态资源和儿童产业相关资源，致力于推动“童话出海”，推进儿童文学的国际传播交流，助力儿童产品对外贸易。

　　本次大会组建了“浙师大非洲研究院智库+童话武义”儿童文学国际传播基地联盟。据介绍，该联盟将在共享传播资源、共建传播途径、共创传播成果等方面强强联手，将中国儿童文学的魅力更好地展现给世界。

　　在开幕式现场，还举行了武义县“儿童文学创研基地”授牌仪式。相关负责人表示，此次活动旨在依托打造“金华儿童文学重镇”，创建“金华儿童友好城市”“童话武义”品牌。

　　近年来，武义围绕“童话武义”品牌，广泛开展童话进校园活动，打造童话育人新品牌，营造良好的童话氛围。自2020年启动“童话武义”研学之旅以来，武义已组织接待来自湖南、福建、北京等地童话专题研学20多期。

　　据悉，武义作为浙江30个重点外贸县之一，建有7个海外联络点，2023年外贸依存度高达81.72%，外贸企业依托“中国童话”IP，实现工贸与文化的有机结合，为“童话出海”提供有力支撑。

(责编：李昉、郝孟佳)

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