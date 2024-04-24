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以美育为纽带，连接城市的历史与未来

2024年04月24日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：以美育为纽带，连接城市的历史与未来

近日，北京城市副中心以“One Space,More Chance（一个空间，无限选择）”为展览主题，亮相2024年米兰设计周中国周，通过生动的视频和海报产品，向全世界传递副中心在绿色城市打造过程中的创新方案和发展成果，展示绿色发展示范区的建设成果以及宜居宜业的全新城市风貌。美好生活离不开“美”的滋养，美育作为提升审美素养的关键力量，能够帮助人们深化对美的感知与理解，坚定我们的生活信念，激励我们保持积极向上的精神状态，让生命焕发勃勃生机。

不仅是北京城市副中心，近年来，还有不少地方积极探索，深入挖掘并利用当地的历史街区、博物馆、美术馆等文化艺术场所的丰富资源，精心策划并组织展会活动、戏剧表演、文艺展出等一系列群众喜闻乐见的文化形式，凝聚审美共识，充分利用城市空间开展美育教育，加快构建更高水平的城市文化公共服务体系。同时，美育教育的创新实践，也为城市文化建设高质量发展注入了新动能。

如福州以三坊七巷为载体，打造“有福之州”的城市主题。三坊七巷属于当地特色建筑形态，是中国古代城市里坊制度的“活化石”。福州通过保留老街故居，改拆为修，让古街区的空间形态和场所内涵融入当下，将厚重历史转化为现代人身居其中、可触可感的文化体验；在浙江杭州，一座融合宋韵文化与亚洲植物文化的“亚洲花卉主题园”，以花为媒、铭刻亚运记忆，向人们传递合作开创美好未来的心愿，成为热门打卡地……这些城市以美的创造为打造城市文化综合实力写下生动注脚，构筑起城市文化建设新高地，满足人民群众对美好生活的追求。

当美的创造出现在城市的每一个角落，当美的存在浸润着城市中每一位居民，城市的人文精神将愈加璀璨、城市文化建设的脉络将愈发清晰。城市文化建设作为一种特殊的教育方式，不仅具有陶冶情操、塑造人格、激发创新创造活力等功能，更有益于提高市民素质、提升城市形象，对推进城市文化建设具有重要意义。

新时代推进城市文化建设，必须坚持以习近平文化思想为引领，创新美育工作思路和途径，构建起“大美育”崭新格局，通过美的创造提升城市文化综合实力，不断满足人民群众对美好生活的向往。

强化美育资源供给，以美育为引擎，为城市文化建设注入源源不断的活力。在此过程中，需精准把握美育资源供给的方向与核心，保护和利用好历史文化遗产这一宝贵财富，深入挖掘城市历史文化的独特价值，提炼具有地域性、独特性的美学基因。一座城市的历史文脉，由这片土地上的历史人物和历史事件构成，凝聚着当地人的共同情感和价值观念，也形塑着独特的城市文化主题。以湖南常德老河街为例，历史上常德曾遭受七次毁城之灾，又七次重建。这里的古城、古街，一次次从废墟中重生并不断展现新面貌，靠的正是那割不断、毁不掉的文化根脉。如今，常德老河街呈现出独特文韵，让人们感受着古城的文化魅力。一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴是城市生命的一部分，只有让历史文化和现代生活融为一体，才能激发文化生命力、增强城市韵味。

创新美育内容形式，推动城市文化建设不断深入发展。松花江畔，被誉为“冰城”的哈尔滨，形成了冰雪节庆、冰雪艺术、冰雪文化、冰雪体育等一大批独具北国特色的文化体验项目，展现了这座城市独有的地理风貌与文化底蕴，引来世界瞩目。哈尔滨充分运用丰富的冰雪资源和人文风情，发展冰雪产业经济，展现文化与经济融合发展之美。同时，哈尔滨的走红，离不开用新技术新媒介呈现城市文化的持续探索。善用数字媒介，并不是简单将城市故事“搬上网”，而是通过对传统节庆、民俗和生活方式的现代演绎，将现代设计理念和科技手段融入历史文脉，塑造富有活力的城市形象，赋予城市文化更大吸引力。数字媒介塑造的城市文化新景观新体验，令人眼前一亮、心有所动，让更多人记住一处景、爱上一座城。

加大美育普及力度，涵养市民人文素养。市民审美能力的提升，关乎城市文化的整体塑造和提升。美育的普及，不仅能够提升市民的审美能力和艺术修养，更能够推动城市文明程度的提升。上海市政府依托文化基础设施优势，组织全市200余家专业文化艺术场馆机构“打开围墙”，开展艺术普及教育活动近8000场，与市民共享艺术之美，让美术馆、科技馆、图书馆、歌舞剧团、剧院能够走进寻常百姓家，持续打造上海市的“文化地标”。这种开放的姿态，不仅为市民提供了亲身体验艺术魅力的宝贵机会，更在无形中推动了城市美育共同体构建，让美育的涓涓细流渗透到城市的每个角落。如此，期待更多地方立足本地特色，开放新型文化空间，以城市规划的视角谋篇布局，打造更多市民美育实践的生动课堂，让城市因美而更动人、市民因美育而更幸福。

美育，作为城市文化建设的重要引擎，正在为城市繁荣发展注入源源不断的活力。美育赋能城市文化建设，牵引公共文化服务提质增效，归根结底是人民的需要、时代的需要。以美育为纽带，连接城市的历史与未来，打造更加美丽、文明、和谐的城市家园，让城市成为人民安居乐业的幸福之地、成为展现中华文化之美的重要窗口。

（作者：倪宇婷，系厦门大学艺术学院讲师）

(责编：李昉、郝孟佳)

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