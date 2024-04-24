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安徽农业大学：传统文化课程成“顶流”

2024年04月24日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：安徽农业大学：传统文化课程成“顶流”

　　 “为救李郎离家园，谁料皇榜中状元……”日前，声声婉转的黄梅戏唱腔，从安徽农业大学“黄梅戏艺术”课堂中传来。

　　 讲台作戏台，学校艺术部主任卞小艺身着戏服、舞着水袖，领唱黄梅戏《女驸马》经典选段，博得学生满堂彩：“从我开设‘黄梅戏艺术’选修课以来，选修学生已超6000人，学生们都说这是宝藏课程。”每到选课季，“黄梅戏艺术”总能引起一阵“抢课潮”，一众90后、00后学生因此爱上梨园，这让卞小艺十分欣慰。虽然是选修课，但卞小艺丝毫不敢马虎。课堂上，她一改传统理论教学模式，“下场”带领学生赏析、演唱，用有趣鲜活的方式，让学生们与优秀传统文化“对上眼”。

　　 为让优秀传统文化课程成为“顶流”，近年来，安徽农业大学面向全校开设了古建筑欣赏、插花剪纸、吟诗作画、陶瓷鉴赏等公共选修课35门。在“中外服装史”课堂上，学生们可以亲手制作传统服饰，在服饰演变中了解历史变迁；“中国古建筑欣赏与设计”课程从艺术、文化等多角度解读中国古建筑，带领学生品味“建筑里的中国”；舞龙、武术、太极拳、八段锦等民族传统体育项目也有相关课程，并在学校掀起学习热潮……

　　 农学生传承发扬优秀传统文化，自然少不了“农味儿”。“谷风车可以通过摇动风箱，去除农作物籽实中的杂质、瘪粒”“水车利用刮水板和水斗，向农田提水灌溉”……在安徽农业大学农耕文化节活动现场，农学院学生正在向全校师生展示传统农耕器具用法。为打造具有农校特色的优秀传统文化传承体系，安徽农业大学先后成立了拼布、茧艺等美育工作室8个，遴选专业教师担任负责人，邀请校内外专家来校开展“美育大讲堂”，成立有关学生社团15个，此外还有一大批优秀传统文化创新创业项目入驻学校创客空间。

　　 “一门选修课，对教育工作者来说，是以美育人的‘必修课’，对青年一代来说，也是传承发扬中华优秀传统文化的‘必修课’。”安徽农业大学党委书记张庆亮说。

　　 （记者 丁一鸣）

(责编：李昉、郝孟佳)

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