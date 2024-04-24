原标题：建设一流高校 造就拔尖人才

过去一年，浙江大学2名教师当选中国科学院院士；科研经费登上80亿元台阶，创历史新高；全年完成科技成果转化项目122项……

浙江大学第十五次党代会提出，未来五年，学校要拔尖造峰，育人育才，建成更加卓越的综合型、研究型、创新型大学，着力打造五个战略基地和一个坚强阵地。

4月中旬，浙江大学召开新闻发布会，介绍了2023年来大学发展取得的新成效。

探索拔尖创新人才培养路径

“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题。

浙江大学探索拔尖创新人才自主培养模式，深化建设以学生成长为中心的卓越教育体系，着力造就更多担当大任、全球胜任的拔尖创新人才。

作为浙江大学王牌学院，竺可桢学院推动以54名“求是讲席教授”为代表的顶尖人才和长聘教授为代表的优秀青年人才组建教授学术小组。同时，学校设立了“启真问学”“青青计划”等多个导学项目，依托高能级平台引导高层次人才全面参与拔尖创新人才培养。120余名优秀学生加入导学团队，在名师引领下开展长周期、个性化的导学培养。

学校15名本科生获得国家自然科学基金青年学生项目，导学团队中超过60%的学生以第一负责人申报国家级、省级、校级科研训练项目。

“浙江大学发挥‘人才金矿’作用，让优秀人才培养更优秀人才。”浙江大学竺可桢学院常务副院长葛坚表示，学校打造“思想引领—灵感激发—探索研究—科创实践”全链条人才培养模式，激活教师和学生主体动能，构建师生成长共同体。

打造学科交叉融合创新特区

日前，浙江大学生命演化研究中心教授张国捷及其团队收集世界上现生一万多种鸟类的基因组，提供了一套新的鸟类分类划分方案，完善鸟类物种“生命之树”，改变了书本里关于鸟类类群分类和关系的论述。

据了解，该成果由生命演化研究中心团队成员会同生物学、人工智能、数学等不同学科的国内外合作者共同完成。

交叉学科建设是浙江大学的一项重要举措。浙江大学学科建设处处长朱斌介绍，学校建设人工智能、海洋技术与工程等新兴交叉学科，并陆续建设“医学+”“信息+”等7个多学科交叉人才培养卓越中心，重点支持博士生在医工信交叉等前沿领域开展原创性攻关。

另外，浙江大学还打造工程专业学科交叉“试验田”，在航空制造、高温合金等领域设立150个培养项目，协同打造有组织的全方位协同育人共同体。

去年，浙江大学获教育部首批学科交叉中心试点建设单位。

“我们将以学科高能级平台为依托，深度参与国家级高能级创新研究平台与基地建设，打造中国特色、世界一流的学科交叉融合创新特区。”朱斌表示，浙江大学正在谋划建设基础交叉研究院，着力构建群峰竞秀的世界优秀学科群。

围绕重点方向开展前沿研究

20多年前，一台进口盾构机动辄数千万元，甚至上亿元。如今，浙江大学机械工程学院团队和其他科研团队一起攻克了盾构自主设计制造关键技术。

智能盾构掘进装备是浙江大学机械工程学科的重要研究方向之一。该方向通过“基础理论探索—共性方法创新—关键技术突破—核心基础件研制—行业辐射应用”全链条创新，培养相关领域专业人才，推动了我国在盾构掘进装备领域从“跟跑”向“并跑”和“局部领跑”的转变。

基于国家对量子科技领域基础研究和高端科学仪器的迫切需求，浙江大学成立量子精密测量研究院。学校积极融入全球创新网络，积极推动实施“地壳物质重力演变”（GEE）大科学计划、“深时数字地球”（DDE）国家大科学计划。

创新是世界一流大学的灵魂和核心竞争力。浙江大学科学技术研究院常务副院长史红兵表示，学校实施“启真计划”“科技创新团队2.0计划”，支持在重点方向开展前沿、交叉和颠覆性研究。

（记者 江 耘）

(责编：郝孟佳、李昉)